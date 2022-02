Il nuovo Mediatek "Dimensity 8000" su AnTuTu sfida da vicino lo Snapdragon 888

Oltre alla curiosità per il prossimo Dimensity 9000, Mediatek sta attirando le attenzioni anche per il chip Dimensity 8000, che potrebbe diventare il "vero re" del rapporto qualità-prezzo. A dirlo, almeno per il momento, sono i punteggi ottenuti su AnTuTu.

I risultati, condivisi da Digital Chat Station, mostrano infatti un punteggio di circa 820.000 (nella versione V9.0.7-OB), lontano da quello ottenuto dallo Snapdragon 888 (da 750.000 a 888.000 punti). Tuttavia, il vero obiettivo del processore Mediatek è superare le prestazioni dello Snapdragon 870, che si ferma ad un punteggio compreso tra 700.000 e 735.000. Inoltre, sembrerebbe che già a marzo Mediatek presenterà una versione overcloccata di Dimensity 8000, ovvero l'8100, che potrebbe sfidare direttamente lo Snapdragon 888.