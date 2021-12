Il 2022 di MediaTek: collaborazione con Samsung e Dimensity 9000 in arrivo su tanti smartphone

Proprio con quest'ultimo produttore però MediaTek ha collaborato alla creazione di Dimensity 9000: secondo IceUniverce, Samsung e MediaTek avrebbero lavorato insieme all'ottimizzazione del sensore fotografico ISOCELL da 200MP per il SoC dell'azienda cinese. Questo, almeno in parte, conferma il fatto che in futuro possa arrivare uno smartphone Samsung con chip Dimensity 9000, come indicato da alcuni recenti rumor.

Nel frattempo, MediaTek è pronta a vedere il SoC all'opera su diversi smartphone, visto che alcuni produttori hanno confermato l'arrivo di Dimensity 9000 sui propri dispositivi. Redmi utilizzera il chip per una variante di Redmi K50, mentre Oppo lo utilizzerà su uno smartphone della serie Find X. Anche vivo e HONOR hanno confermato che utilizzeranno Dimensity 9000.