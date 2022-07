Ora potete vedere i feed video dalle Nest Cam più recenti su Chromecast con Google TV

Questo vuol dire che quando volete vedere cosa trasmette una delle vostre telecamere di sicurezza Nest Cam o campanelli Nest Doorbell , non dovrete fare altro che dire al vostro telecomando Chromecast "mostrami la videocamera della porta principale", per esempio, per ricevere il video in diretta sul vostro TV.

Feed video sì, ma solo su Chromecast con Google TV?

Sembra che la nuova funzione non abbia bisogno di essere attivata o configurata in alcun modo, quindi una volta implementata lato server potrete lanciare il comando sopra indicato.

I dispositivi supportati sono:

Nest Cam a batteria (per interni o esterni)

a batteria (per interni o esterni) Nest Cam con cavo (per interni)

con cavo (per interni) Nest Cam con luce Floodlight

con luce Floodlight Nest Doorbell a batteria.

La funzione segue a stretto giro l'arrivo su At a Glance dei Pixel del live feed dai Nest Doorbell e probabilmente vuole segnare l'ampliamento di un ecosistema strettamente interconnesso. Il problema è che al momento l'unico prodotto compatibile per la proiezione del feed è Chromecast con Google TV, quindi si spera che Google ampli lo streaming video anche a tutti gli altri dispositivi Android/Google TV, in modo da non dover usare l'app Nest.

L'annuncio del nuovo feed video fa parte di un'iniziativa più ampia rivolta a festeggiare il nono compleanno di Chromecast. Per l'occasione, Google ha pubblicato sul suo blog un post intitolato "9 modi per ottenere di più dal vostro Chromecast" e illustra le funzioni di Chromecast oltre ad alcuni trucchi e suggerimenti utili, come:

Duplica lo schermo Android o la scheda di Chrome sul TV.

lo schermo Android o la scheda di Chrome sul TV. Proietta le foto su una TV con Chromecast.

le foto su una TV con Chromecast. Trasmetti le riunioni sul TV con Google Meet

le riunioni sul TV con Google Meet Il telecomando non è l'unico modo per controllare Chromecast, ma si può anche usare il telefono, il telecomando della TV o la voce su un dispositivo abilitato

non è l'unico modo per controllare Chromecast, ma si può anche usare il telefono, il telecomando della TV o la voce su un dispositivo abilitato La trasmissione continua anche senza il telefono, in quanto Chromecast con Google TV è un dispositivo indipendente

continua anche senza il telefono, in quanto Chromecast con Google TV è un dispositivo indipendente Playlist condivise su YouTube, per consentire a chiunque di contribuire a quello che si sta guardando

su YouTube, per consentire a chiunque di contribuire a quello che si sta guardando Musica, podcast o radio in streaming possono essere trasferite da un altoparlante, display Google Nest o Home o dispositivo Chromecast a un altro altoparlante, gruppo di altoparlanti, display o dispositivo connesso a Chromecast Nest di un'altra stanza

o in streaming possono essere trasferite da un altoparlante, display Google Nest o Home o dispositivo Chromecast a un altro altoparlante, gruppo di altoparlanti, display o dispositivo connesso a Chromecast Nest di un'altra stanza Compatibilità con Android, iOS o Chrome su PC e Mac.

Google ha affermato che il feed video su Chromecast con Google TV verrà lanciato "a partire da questa settimana" e verrà implementato nei giorni successivi per tutti gli utenti.