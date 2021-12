Exynos 2200 di Samsung e la sua GPU AMD arriveranno l'11 gennaio

Exynos 2200 infatti sarà decisamente improntato al gaming, visto che la sua GPU sarà realizzata in collaborazione con AMD. In particolare, la GPU sarà basata sull'architettura RDNA 2 di AMD, utilizzata sulle moderne schede grafiche desktop, su PS5 e Xbox Serie X|S, ed offrirà performance davvero ottime che supereranno quelle dei chip di Apple e di Qualcomm.

Negli scorsi mesi l'azienda ha anche parlato della possibilità di vedere il supporto a funzionalità come il ray tracing o il Variable Rate Shading per la prima volta su uno smartphone: non resta dunque che attendere ancora qualche giorno per saperne di più sul prossimo Exynos 2200, che con tutta probabilità debutterà su Galaxy S22.