Ci sono più MediaTek che Qualcomm negli USA

Mediatek potrebbe aver battuto Qualcomm come diffusione negli Stati Uniti. Secondo "IDC", infatti, nel quarto trimestre del 2021 i chip Mediatek rappresentavano il 48,1% di tutti i telefoni Android negli Stati Uniti, mentre Qualcomm si fermava al 43,9%. Si tratterebbe di una netta inversione rispetto al trimestre precedente, quando Mediatek deteneva una quota di mercato del 41%. Secondo "IDC", Mediatek ha tratto beneficio dalle vendite di Samsung Galaxy A12, Galaxy A32 e Motorola G Pure.

Tuttavia, il rapporto di "Counterpoint Research" evidenzia quote di mercate diverse: Qualcomm al 55% e Mediatek al 37%. In ogni caso, è certo che Mediatek abbia rafforzato la sua presenza negli Stati Uniti grazie soprattutto alla produzione degli ultimi processori come il Dimensity 9000.