Anche OPPO vuole farsi da sola i processori, ma ci vorrà un po'

Come emerso da un recente report dalla Cina, OPPO sarebbe intenzionata a sviluppare e a lanciare un suo processore per dispositivi mobili. Il SoC sarebbe realizzato con il processo produttivo a 4 nm di TMSC . Il tutto dovrebbe essere chiaramente accoppiato alla Neural Processgin Unit che OPPO già possiede.

OPPO ha fatto capire di fare sul serio anche nel settore dei componenti hardware, dopo che ha lanciato il suo Find X5 Pro con la NPU MariSilicon X sviluppata in casa. L'azienda cinese come prevedibile ha mire più ambiziose .

Quello che sembra un chiaro tentativo di rendersi indipendente sul mercato smartphone da parte di OPPO, un po' come hanno fatto Google e Apple, potrebbe richiedere non poco tempo. Le tempistiche previste per la finalizzazione del SoC di OPPO indicano un lancio per il 2024. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.