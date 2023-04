Anno dopo anno, Xiaomi alza non solo il livello di qualità degli smartphone che vengono definiti base o medio gamma, ma lancia soluzioni sempre più innovative anche per i settori top e premium, che possono competere ad armi pari con i migliori dispositivi di Samsung e Apple. Purtroppo da qualche tempo c'è anche una costante, ovvero la presenza nell'interfaccia proprietaria MIUI della pubblicità, che vista la diffusione dei telefoni dell'azienda influenza un alto numero di utenti. Se anche voi siete tra chi ama gli smartphone Xiaomi ma non sopporta più di vedere proposte commerciali, scopriamo come togliere la pubblicità dalla MIUI su Xiaomi, Redmi e POCO, oltre a ricordarvi la nostra guida su come disattivare Taboola News.

Come togliere la pubblicità dalla MIUI

Disabilitare l'app MSA

Nel 2018, con MIUI 10, Xiaomi ha introdotto la sgradita (per molti) novità della pubblicità nella sua interfaccia proprietaria MIUI, utilizzata sui telefoni del suo marchio principale o su quello dei sottomarchi Redmi e POCO. Questa è stata una brutta sorpresa per i molti fan del marchio, e anche se in effetti il problema riguarda maggiormente gli utenti cinesi, l'anno successivo, sommerso da un coro di critiche, il capo di Xiaomi Lei Jun ha affermtao che questa sarebbe stata meno invasiva e più coerente con il profilo dell'utente, oltre che disabilitabile. Ma perché la mossa di Xiaomi? In generale la risposta della società ai numerosi appelli è stata che gli annunci pubblicitari forniscono una parte importante delle entrate, consentendo di mantenere i dispositivi a un costo inferiore. Questo perché la società ha promesso di limitare i margini di profitto dell'hardware al 5%. E se consideriamo che Xiaomi detiene una quota del 12,51% del mercato globale (dati aggiornati a gennaio 2023), possiamo comprendere come la questione impatti un buon numero di utenti. Certo, sarebbe interessante sapere se qualcuno sarebbe disposto a pagare leggermente di più un telefono per non ricevere consigli pubblicitari, ma comunque Xiaomi consente di disattivarla quasi completamente, quindi vediamo come fare per non ricevere più consigli o non venire profilati. La prima cosa da fare è disabilitare l'app MSA, che sta per MIUI System Ads ed è responsabile degli annunci di sistema, quindi disattivandola si risolveranno gran parte dei problemi relativi agli annunci. Per prima cosa, aprite l'app Impostazioni (identificata da un'icona a forma di ingranaggio nella schermata principale) e toccate Password e sicurezza. Successivamente, toccate Autorizzazioni e revoche. Cercate la voce msa e disabilitate il pulsante al suo fianco. Dopo qualche secondo, confermate la scelta toccando Revoca. Come detto, questo ora dovete la profilazione e poi disattivare gli annunci di altri servizi e app Xiaomi.

Rimuovere i consigli pubblicitari personalizzati

La disabilitazione dei consigli pubblicitari personalizzati assicurerà che Xiaomi non attinga alle vostre abitudini e dati di utilizzo, ovvero la profilazione. Questo non rimuove in senso stretto gli annunci, ma è in ogni caso un'operazione da compiere per migliorare la propria privacy. Per farlo, aprite l'app Impostazioni (identificata da un'icona a forma di ingranaggio nella schermata principale) e toccate Password e sicurezza. Successivamente, toccate Privacy e scorrete in basso. Selezionate Servizi pubblicitari e disattivate il pulsante di fianco a Consigli pubblicitari personalizzati. Ora che abbiamo disattivato la profilazione, possiamo passare a eliminare la pubblicità dalle varie app proprietarie di Xiaomi, che sono piuttosto numerose.

App Sicurezza

È curioso che un'app chiamata Sicurezza e che si occupa di gestire un aspetto così importante del telefono mostri pubblicità, no? Possiamo comunque toglierla. Aprite l'app Sicurezza e individuate l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Toccatela e disattivate il pulsante di fianco a Ricevi suggerimenti.

App Pulitore

All'interno dell'app Sicurezza, la prima icona in alto a sinistra sotto al pulsante Ottimizza si chiama Pulitore, e serve per cancellare i file inutile. Anche da qui si possono rimuovere i consigli pubblicitari. Aprite l'app Sicurezza e toccate l'icona Pulitore, identificata da un cestino. Toccate in alto a destra l'icona a forma di ingranaggio e poi disattivate il pulsante di fianco a Ricevi suggerimenti.

Suggerimenti App

Anche la gestione delle app può darvi dei suggerimenti pubblicitari. Per disabilitarli, andate nelle Impostazioni del telefono (l'icona a forma di ingranaggio nella schermata principale) e toccate la voce App. Ora toccate Gestisci app e nella finestra successiva toccate l'icona con tre puntini verticali in alto a destra. Si aprirà una finestra pop-up, da cui potrete selezionare la voce Impostazioni. Nella pagina successiva avrete due solo due voci. Disattivate il pulsante di fianco a Suggerimenti. La MIUI potrebbe proporvi dei consigli anche all'interno delle cartelle della schermata principale. Per essere sicuri di non ricevere altri annunci, andate nella Home e aprite una cartella. Toccate il nome della stessa e controllate che di fianco ad Applicazioni consigliate non ci sia il segno di spunta. In caso, toglietelo.

Temi consigliati

Se, come dice Jules Winnifeld nel film Pulp Fiction, l'hamburger è "la colonna portante di ogni colazione vitaminica", i temi sono la colonna portante della MIUI. Anche loro, ovviamente, presentano consigli che si possono disattivare. Aprite l'app Temi e toccate l'icona del profilo in basso a destra (quella a forma di omino stilizzato). Poi toccate Impostazioni e nella pagina successiva disattivate i pulsanti di fianco a Mostra annunci e a Consigli personalizzati.

Pubblicità in Mi browser

Il Mi Browser non è forse il browser più utilizzato per navigare su Internet, ma essendo preinstallato sui dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO, è possibile che ogni tanto lo apriate per visitare qualche sito... e vi proporrà della pubblicità. Per disattivarla, apritelo e toccate l'icona a forma di omino in basso a destra (quella con la scritta Profilo). Poi toccate l'icona a forma di ingranaggio (le Impostazioni) e nella pagina successiva selezionate Privacy e sicurezza. Ora si apre la pagina che vi consente di personalizzare gli aspetti relativi alla privacy. Disattivate il pulsante di fianco a Servizi personalizzati.

Pubblicità in Musica

L'app Musica è un discreto lettore musicale che sicuramente apprezzerete per la sua interfaccia pulita, oltre per il fatto che è già preinstallato sul vostro telefono Xiaomi. Per rimuovere la pubblicità in Musica, aprite l'app e toccate sull'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra. Successivamente, toccate Impostazioni e poi selezionate Impostazioni avanzate. A questo punto, vi troverete alla pagina dove potrete gestire le vostre preferenze riguardanti gli annunci. Disattivate il pulsante di fianco a Mostra annunci.

Pubblicità in Mi Video

Mi Video sarà forse un'app meno usata, ma perché lasciarla libera di proporci pubblicità? Aprite Mi Video e toccate l'icona a forma di omino stilizzato (Profilo) in basso a destra. Poi toccate Impostazioni. Vi troverete di fronte alla pagina delle preferenze: disattivate il pulsante di fianco a Consigli di Firework.

Pubblicità in Mi File Manager

Mi File Manager è l'ottimo gestore file della MIUI, usato con soddisfazione anche da utenti di altri marchi. Purtroppo potrebbe proporvi dei consigli, evento quanto mai irritante. Per eliminare la possibilità, aprite l'app e toccate l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra. Ora toccate Impostazioni e poi Informazioni. Successivamente, disattivate il pulsante di fianco a Consigli.

Pubblicità in Download