Samsung One UI: cos'è e a cosa serve

Vediamo quindi cos'è e a cosa serve Samsung One UI nel 2023, cercando di scoprire le sue funzionalità e quelle di One UI Home, oltre a ricordarvi la nostra guida su come aggiornare le app Samsung nel Galaxy Store.

Indice

Cos'è Samsung One UI

Ma cos'è la One UI di Samsung? È una skin Android, ovvero un'interfaccia personalizzata creata dal gigante coreano per distinguere e rendere riconoscibili i prodotti del proprio marchio dagli altri produttori Android, sia nell'aspetto che nelle funzionalità.

Già, le funzionalità sono un punto di grande vanto per la casa di Seul, ma anche una caratteristica che spesso è andata a discapito di usabilità e autonomia.

Tutto è nato con la TouchWiz, l'interfaccia nata insieme ad Android (era il 2008) e poi entrata a pieno diritto nella storia di Samsung con il lancio del primo Galaxy S nel 2010. Dopo diverse iterazioni, tra cui la parentesi Nature UX, la TouchWiz chiude la sua storia con il Galaxy S7, e a novembre 2018 arriva come aggiornamento la prima One UI sui Galaxy S8 e S9, oltre che Note 8 e 9.

È l'inizio di un nuovo corso, un'interfaccia completamente ridisegnata, più pulita e raffinata. Insieme ad Android 9, One UI 1.0 ha introdotto diverse funzionalità come la modalità oscura, il nuovo Always-On Display, il supporto per la rimappatura del pulsante Bixby e la navigazione a gesti. A questa sono seguite One UI 1.1 e One UI 1.5, che ha portato il supporto nativo a Windows in seguito alla partnership di Samsung con Microsoft

Negli anni, abbiamo assistito al lancio di diversi aggiornamenti, che hanno migliorato l'esperienza utente.

One UI 2.0 è stata lanciata nel 2019. Basata su Android 10, ha migliorato la modalità oscura e portato un registratore dello schermo nativo, una cartella Cestino all'interno dell'app File e la schermata di blocco dinamica, che cambia lo sfondo della schermata di blocco ogni volta che viene acceso il display. A questa sono seguite One UI 2.1, con Quick Share e One UI 2.5 che ha introdotto DeX, lo strumento di Samsung per il mirroring del dispositivo su un PC o una TV compatibile.

Arriviamo al 2020 e Android 11. Samsung lancia One UI 3.0, che porta un pannello delle notifiche traslucido e Samsung Free, la versione aziendale di Google Discover, oltre a nuovi widget e animazioni. Con i Galaxy S21 arriva invece One UI 3.1, che porta modifiche minori, soprattutto lato fotocamera, e One UI 3.1.1 debutta con Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

A novembre 2021 arriva One UI 4.0 basata su Android 12, che segue il nuovo indirizzo di Android verso personalizzazione e privacy, a cui sono seguite One UI 4.1, con ritratti in modalità notturna e un calendario più intelligente, e One UI 4.1.1 basata su Android 12L per le serie Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S6, Tab S7 e Tab S8.

Arriviamo a pochi mesi fa. Samsung rilascia One UI 5.0, un aggiornamento importante che integra maggiormente Material You e permette una personalizzazione più capillare. Quindi supporto ai temi, miglioramenti per i widget impilabili, impostazioni per il blocco schermo, profilo ospite, riconoscimento del testo in galleria e le nuove Modalità e scenari, tra le altre cose.

One UI 5.1, arrivata insieme ai Galaxy S23 a febbraio 2023, è un aggiornamento minore (qui le novità) che comprende poche innovazioni ma spunti interessanti, come l'album di famiglia condiviso per la galleria e nuove impostazioni per Modalità e scenari, soprattutto per la schermata di blocco.

Cos'è One UI Home