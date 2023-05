Il problema dei TV Box Android: come riconoscere quelli sicuri

C'è un problema di sicurezza con i TV Box Android , o almeno questo è ciò che si legge spesso online ultimamente, sull'onda di un video pubblicato da Linus Sebastian circa un mese fa, nel quale il noto youtuber dimostrava come molti box (cinesi) fossero sostanzialmente un covo di malware . C'è ovviamente del vero sotto, ma ci sono anche diversi distinguo da fare, e siccome il mercato è pieno di "trappole", l'utente deve essere consapevole di come distinguere i TV Box sicuri da quelli che poi potrebbero dargli problemi.

Android TV OS non è Android TV

Il problema di fondo nasce spesso dal fatto che tutti questi TV Box hanno Android, e non si fanno problemi a chiamarlo Android TV, perché del resto è un nome che viene quasi spontaneo. Attenzione però al fatto che un conto è scrivere "Android TV OS", o qualcosa di simile, sulla confezione, un altro è usare il logo ufficiale di androidtv (scritto spesso attaccato e minuscolo, vedi sito ufficiale).

Nel primo caso avrete infatti un sistema operativo che è sì Android, ma nella sua versione open source, con interfacce adattate più o meno bene all'utilizzo su grande schermo. Non avrà però Google Assistant (primo campanello d'allarme), non avrà senz'altro certificazione Netflix (qui trovate i TV Box certificati Netflix disponibili in Italia), e forse non avrà nemmeno il Play Store (anche se molti lo includono comunque, pur non avendone la licenza).

Google ha ammesso il problema, suggerendo anche di controllare la certificazione Play Protect: la sua assenza è senz'altro un indice di potenziale insicurezza del dispositivo, dato che nessuno ha potuto verificare al posto vostro che fosse appunto esente da malware o altri problemi.

Va da sé poi che se acquistate box di Google o Amazon il problema non si pone a prescindere, ma ci sono anche molte aziende cinesi notoriamente affidabili, come Mecool o Xiaomi, che non a caso realizzano anche TV Box con Google TV, oltre che Android TV.

E poi siamo sinceri: con prodotti di brand noti che spesso trovate in offerta a 30-40 euro, qual è il senso di risparmiare una decina di euro, rischiando però di avere un TV Box con un'esperienza d'uso assai inferiore e potenzialmente anche rischioso per la vostra sicurezza? Se cercate quindi i migliori TV Box li trovate nella nostra pagina dedicata, e state pure sicuri che nessuno di loro sarà un covo di malware.