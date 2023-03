Come funziona Play Pass per Android

Con Google Play Pass , gli utenti Android possono ottenere una selezione di giochi e app . Scopriamo come funziona questo servizio, il prezzo, il catalogo, come attivare e disattivare l'abbonamento.

Indice

Cos’è Google Play Pass

Google Play Pass è un servizio in abbonamento che permette agli utenti di accedere a una selezione di app e giochi Android (senza annunci e acquisti in-app). Per poter accedere ai contenuti disponibili, è necessario sottoscrivere un abbonamento e versare (mensilmente o annualmente) la quota. Inoltre, nuovi giochi e app vengono aggiunti al catalogo ogni mese.

Come attivare Google Play Pass

Prima di iniziare, vi consigliamo di aggiungere un metodo di pagamento per gli acquisti su Google Play Store.

Per acquistare un abbonamento Play Pass, accendete il vostro dispositivo Android (connesso a Internet) e aprite Google Play Store , il servizio di distribuzione digitale che permette di scaricare app e giochi. Fate click sulla vostra immagine del profilo (in alto a destra).

Google Play Store, il negozio virtuale, in uno smartphone Android: l'immagine del profilo nella parte alta.

Il pulsante "Play Pass" su Google Play Store in uno smartphone Android: come attivare l'abbonamento mensile o annuale.

Google Play Store, come abbonarsi a Google Play Pass: il pulsante "Inizia".

Google Play Pass è gratis?

Google Play Pass non è gratuito: per accedere al catalogo completo è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. I nuovi abbonati possono provare per un mese il servizio (gratis). Al termine della prova, sarà addebitata la tariffa ricorrente.

Potrete disattivare l'abbonamento in qualsiasi momento.