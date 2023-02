Come aggiornare Pixel Watch, passaggio per passaggio

In questa guida vedremo passo passo come aggiornare Pixel Watch all'ultima versione

Avete appena acquistato un nuovo Pixel Watch, spinti magari dai fattori positivi che abbiamo elencato nella nostra recensione, e desiderate adesso capire come aggiornare lo smartwatch di Google. I nuovi firmware, infatti, non contengono soltanto elementi di novità, ma permettono anche di risolvere eventuali bug riscontrati in sede di utilizzo dagli utenti e che inevitabilmente inficiano sull'esperienza d'uso complessiva. Malgrado l'assoluta particolarità del dispositivo, più volte atteso (e poi rimandato) nel corso degli anni, Pixel Watch funziona né più né meno come i migliori smartwatch Wear OS, giacché monta il medesimo sistema operativo pur con qualche personalizzazione applicata da Big G. Se l'orologio di Google è il primo smartwatch Wear OS da voi acquistato, questa guida saprà rispondere ai vostri quesiti. Vedremo infatti, passaggio per passaggio, come aggiornare Pixel Watch all'ultima versione nel 2023, passando pure in rassegna alcuni requisiti fondamentali che devono essere tenuti in considerazione prima di smanettare tra le impostazioni del dispositivo. In ogni caso, l'intera procedura richiederà giusto un paio di minuti. Buona lettura!

Indice

Come aggiornare Pixel Watch: requisiti

Prima di installare aggiornamenti su Pixel Watch bisogna partire da alcune condizioni da non sottovalutare. Come per qualsiasi dispositivo tecnologico, lo smartwatch di Google deve soddisfare questi tre requisiti, onde evitare di imbattersi in grosse problematiche durante l'installazione del firmware: Deve avere un' autonomia pari o superiore al 50%

Deve essere connesso a una rete WiFi

Deve essere collegato al caricabatterie: pur non essendo un requisito obbligatorio (soprattutto in caso di smartwatch completamente carico), suggeriamo di avviare la procedura di aggiornamento dopo aver collegato l'indossabile a una presa elettrica. La stessa Google inserisce quest'ultima condizione tra i requisiti necessari per scaricare gli aggiornamenti su Pixel Watch.

Come aggiornare Pixel Watch all'ultima versione