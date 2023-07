Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutti i modi per rendere il nostro dispositivo Samsung più personale, oltre a ricordarvi cos'è e a cosa serve la One UI .

Una delle caratteristiche di Android è l'estrema capacità di personalizzazione , e tra le interfacce del robottino verde la One UI di Samsung si è sempre distinta per ricchezza di funzioni.

Indice

Come personalizzare un telefono Samsung

Cambiare l'aspetto del vostro telefono Samsung non è solo un modo per renderlo più personale, ma vi consente anche di trovare subito le app e le informazioni che vi interessano.

Vediamo i modi per farlo.

Schermata Home: sfondo, icone e dimensioni della griglia

Il launcher One UI Home di Samsung, parte della One UI offre molte opzioni per personalizzare la schermata iniziale del vostro telefono. La prima operazione che in genere si vuole compiere è cambiare lo sfondo, cosa che potete fare in un paio di modi.

Potete farlo direttamente dalla Home o mentre scorrete le immagini nella galleria delle foto. Nel primo caso, toccate e tenete premuta un'area vuota della schermata iniziale (o avvicinate indice e pollice tra loro mentre li appoggiate alla Home), e dal menu che appare selezionate Sfondi e stile.

Samsung vi proporrà alcune opzioni. Potete scegliere lo sfondo toccando Cambia sfondo e poi selezionandone uno tra quelli precaricati o dalla galleria (potete scegliere anche un video). Scegliete se applicarlo alla Home, alla Schermata di blocco o entrambi.

In alternativa, se state guardando un'immagine toccate lo schermo per visualizzare il menu e selezionate l'icona con tre punti.

Scegliete Imposta come sfondo per applicare l'immagine come sfondo su uno degli schermi (potete anche selezionare Imposta come Immagine sempre visualizzata se si desidera applicare l'immagine alla schermata AOD). Ora scegliete Schermata Home, Schermata di blocco o se applicare l'immagine a entrambi.

Dopo aver applicato uno sfondo, il vostro telefono vi proporrà di cambiare la palette colori per adeguare le icone e altri elementi dell'interfaccia ai suoi colori, secondo i dettami del Colore dinamico di Android 13.

In caso vogliate farlo in un secondo momento, toccate e tenete premuta un'area vuota della schermata iniziale (o avvicinate indice e pollice tra loro mentre li appoggiate alla Home), e dal menu che appare selezionate Sfondi e stile. Nella schermata successiva toccate Palette colori. La One UI vi proporrà una serie di colori che si abbinano al vostro sfondo, e in alto un'anteprima di quello che verrà modificato, come pulsanti di scelta rapida e app proprietarie come Telefono e Calcolatrice.

In caso non sia attivato, attivate il pulsante Palette colori e scegliete tra colori abbinati allo sfondo e colori base. Sotto, per applicare il colore anche alle icone nella Home e nel cassetto delle app, attivate il pulsante di fianco a Applica palette alle icone delle app.