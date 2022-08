Come attivare l'opzione di blocco negli smartphone Samsung

Nel 2018 Google introdusse sui suoi Pixel una funzione poco pubblicizzata, chiamata modalità Blocco o Lockdown (diversa dalla modalità Lockdown di iOS 16), per evitare che il telefono venisse sbloccato tramite autenticazione biometrica senza il consenso.

La modalità Lockdown fa due cose: blocca (come bloccare lo schermo) immediatamente il telefono, e per successivamente sbloccarlo è necessario usare PIN, sequenza o password. Anche Samsung seguì l'esempio di Google, e da Android 9 è disponibile la stessa funzione sui suoi telefoni: vediamo come attivarla.

Prima di accedere alla modalità Lockdown, dovrete prima attivare la relativa opzione nel menu di spegnimento. Per farlo: