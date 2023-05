Avete in un cassetto uno smartphone Android non più aggiornato dal produttore e avete deciso di dargli nuova vita con una custom ROM? Oppure volete prendere in mano il pieno controllo sui vostri dati? In questo articolo vi mostreremo le migliori ROM Android del 2023, in modo da non perdervi dietro alla miriade di alternative a disposizione ed essere sicuri di utilizzare un sistema stabile e testato da un elevato numero di utenti.

Se infatti la dicotomia tra Android e Apple ha radici profonde, uno dei punti a favore del robottino verde è sicuramente la sua natura open source, il che significa che chiunque può prendere il codice sorgente di Android, modificarlo a piacere e installarlo sul suo dispositivo.

Ok, forse la stiamo facendo un po' semplice, ma la possibilità di installare una ROM alternativa ha sicuramente permesso di ridurre i rifiuti elettronici, soprattutto quando i produttori di smartphone non aggiornavano per più di 2 anni i loro dispositivi, e migliorare la gestione dei propri dati da parte degli utenti.

Ma non perdiamo tempo e andiamo a scoprire le migliori ROM disponibili, anche per chi è sensibile alla propria privacy, mentre qui potete leggere il nostro approfondimento su come installare una custom ROM.