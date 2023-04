Uno degli aspetti su cui i produttori di smartphone spingono molto per differenziarsi riguarda le capacità in campo fotografico. Questo non vale solo per l'hardware in senso stretto, ma anche per le funzionalità dell'app fotocamera, come la possibilità di fare panorami o scattare velocemente in condizioni di scarsa luminosità. Ma cosa fare se l'app fotocamera preinstallata non soddisfa le nostre aspettative? Magari volete avere a vostra disposizione più controlli, o più effetti, anche alimentati dall'intelligenza artificiale. Già, perché le app fotocamera non sono tutte uguali, e se non esiste un'app migliore in senso assoluto, sicuramente potete trovarne una che più si avvicina alle vostre necessità tra le innumerevoli alternative su Google Play possono disorientare. Vediamo quindi le migliori app fotocamera per Android nel 2023, dalla nota Google Camera a soluzioni per chi desidera gestire ogni aspetto dei suoi scatti, ma prima di scoprirle vi ricordiamo la nostra selezione delle migliori app editor video.

Migliori App Fotocamera Android 2023

Google Camera

Una delle caratteristiche più importanti dei telefoni Pixel è sempre stata la loro resa in campo fotografico. Magari non sono i migliori in senso assoluto, ma in questo senso sono estremamente affidabili e potete scommettere che in qualunque condizione sapranno regalarvi uno scatto dignitoso, se non eccellente. Questa capacità non è però data da un hardware particolarmente curato (o comunque più curato di altri produttori), ma dai progressi in campo computazionale effettuati da Google, e su cui ha sempre puntato per distinguersi dal resto del panorama Android. Ecco quindi che nella famosa Google Camera possiamo trovare gli ultimi algoritmi di elaborazione delle immagini di Google, che consentono di scattare velocemente di notte, oppure di ottenere immagini di astrofotografia uniche e molto altro. L'interfaccia è molto semplice (per alcuni troppo), ma tutto quello di qui avete bisogno è a uno o due tocchi di distanza, anche il collegamento a Google Lens per poter identificare al volo un albero, un insetto o scoprire qualche informazione sul libro che sta leggendo il vostro vicino in metropolitana. C'è purtroppo un problema: Google Camera è disponibile su Google Play, ma solo per un ristretto numero di dispositivi, e anche così non tutte le funzioni che potete trovare sugli ultimi Pixel 7 saranno accessibili anche da un Pixel 3. Ma niente paura! Le potenzialità del mondo Android ci vengono in aiuto anche in questo caso, e potete installare i cosiddetti porting della GCam, magari dedicando un po' di tempo a capire quale sia quello che funziona meglio per voi.

Open Camera

Open Camera è una delle app per fotocamere più popolari per chi vuole il massimo controllo sui propri scatti. L'app offre i controlli manuali, un timer, il supporto per alcuni microfoni esterni, HDR, bracketing dell'esposizione e molto altro. E se tutto questo non dovesse bastare per convincervi a provarla, è anche gratuita, senza acquisti in-app o pubblicità e open source! Certo, se volete potete fare una donazione allo sviluppatore, ma sempre in forma volontaria. L'interfaccia forse non è delle più moderne e forse non è indicata per chi predilige il punta-e-scatta o per chi non ha voglia di scavare tra le sue numerose opzioni, ma è sicuramente un'opzione valida.

Tra le sue caratteristiche abbiamo (a seconda del vostro smartphone, alcune potrebbero non essere disponibili): Regolazione della modalità di scatto (standard, DRO, HDR, panorama)

Regolazione di risoluzione, esposizione, bilanciamento del bianco ed effetto colore.

11 tipi di griglie diverse

Livellamento automatico per ruotare automaticamente le foto

Riduzione del rumore

Scatto con voce

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom tecnicamente è un editor foto, ma è anche dotato di un'app fotografica, da molti considerata una delle migliori nel panorama Android. L'app, gratuita, infatti offre due modalità: Professionale automatica e manuale, con tutte le funzionalità che vi aspettereste da un'app con questo tipo di definizione: HDR, supporto RAW (nella versione a pagamento) e una serie di controlli manuali. Una volta scaricata e avviata, dovrete accedere con il vostro account Adobe o con uno a scelta tra Facebook, Google e Apple. Successivamente, potete scegliere se avviare una prova per il piano a pagamento o continuare con la versione gratuita, toccando la "x" in alto a destra. Vi troverete di fronte all'editor, e per entrare nell'app fotocamera dovete toccare il simbolo della fotocamera in basso a destra. L'interfaccia è molto semplice, ma se toccate la scritta AUTO in basso a destra potete scegliere la modalità Professionale, che vi consente di controllare tutti i parametri della fotocamera. Ma ovviamente è l'editor di Lightroom che fa fare un salto di qualità a questa app, che vi offre una serie di opzioni ulteriori in caso siate abbonati a uno dei piani Adobe. Quando avete finito di scattare, potete infatti iniziare a elaborare le vostre immagini. L'abbonamento consente di ottenere: il pennello correttivo

l'editing RAW

le maschere

oltre 150 preset di alta qualità

l'editing video

l'archiviazione cloud

l'editing in batch E se vi rivolgete alla comunità di Lightroom, potete scaricare una serie di utili preset per migliorare i vostri scatti.

Camera FV-5

Camera FV-5 è una delle storiche app su Google Play per chi cerca un maggiore controllo sui propri scatti. L'app è disponibile sia in versione gratuita (Lite), che a pagamento (3,95 euro), che offre un maggior numero di controlli. L'interfaccia è piuttosto pulita, ma ovviamente non è per chi desidera il punta-e-scatta. A vostra disposizione infatti avrete una serie di controlli come distanza di messa a fuoco

velocità dell'otturatore

scatti in RAW (solo versione completa)

istogramma

bracketing dell'esposizione Purtroppo l'app ultimamente è aggiornata non proprio in maniera costante, e l'ultimo aggiornamento risale al 2022 (per un certo periodo è stata persino stata rimossa proprio per la mancanza di aggiornamenti), ma al netto di alcune incompatibilità con i dispositivi più recenti è veramente valida.

Filmic Pro

Filmic Pro è un'app fotocamera piuttosto recente su Android, che offre un set completo di controlli manuali. A disposizione avete: doppio cursore per l'esposizione e la messa a fuoco

matrice di regolazione del bilanciamento del bianco

controllo della curva gamma

controllo RGB in tempo reale

e molto altro L'interfaccia è molto moderna e sicuramente vi spiazzerà almeno all'inizio, e diversi utenti lamentano dei bug che nel tempo sono stati corretti, ma forse potreste essere trattenuti dal prezzo, di 3,79 euro a settimana con una prova gratuita.

Cymera

Cymera è un'altra app fotocamera molto popolare e presente da molto tempo su Google Play. L'app non cerca funzionalità estrose o un'interfaccia moderna, ma si concentra su alcune caratteristiche, come modalità bellezza - che ha una vera e propria app fotocamera dedicata

filtri

adesivi

collage

effetti special, come "liquify" e altri L'app inoltre consente di aggiungere o togliere caratteristiche dal viso e dal corpo, per chi lo desidera, e offre un editor per modifiche minori. Appena installata, vi troverete di fronte alla schermata principale, da cui potete accedere alla fotocamera, alla fotocamera "Beauty", all'editor, agli effetti e ad altre funzioni. Da lì, toccate Camera o Beauty camera per aprire all'interfaccia della fotocamera. Cymera è gratuita, contiene pubblicità e offre acquisti in-app per ulteriori funzioni.

Photoshop Camera

Se cercate un'app fotocamera con filtri strepitosi, alimentati dall'intelligenza artificiale, Filtri foto Photoshop Camera è l'app per voi. L'app in sé è piuttosto basica, ma i filtri sono veramente unici, e così divertenti e facili da usare che non potrete più farne a meno. Photoshop Camera è gratuita e una volta installata vi mostrerà una breve introduzione. Dopodiché, vi richiederà di accedere con il vostro account Adobe o di crearne uno, anche usando i vostri account Facebook, Google o Apple. A questo punto vi troverete davanti all'interfaccia della fotocamera vera e propria, che consiste in alcune regolazioni base. Oltre a queste, in alto a sinistra trovate gli Obiettivi, per aggiungere effetti particolari come vapore (ottimo per le foto di pietanze), riflesso finestra o altri effetti che permettono di aggiungere un tocco di originalità (e anche follia) ai vostri scatti. Gli Obiettivi sono divisi per categoria e se li aggiungete, li troverete in basso a sinistra tra i vostri preferiti, proprio di fianco al pulsante di scatto. La particolarità degli Obiettivi è che non sono solo effetti da applicare in post produzione (quindi a foto che avete già in galleria come un editor normale), cioè dopo uno scatto, ma anche in tempo reale, mentre scattate! Gli Obiettivi sono numerosissimi, più di 100, vi perderete a sceglierli tutti, e ne vengono aggiunti regolarmente, anche da personaggi famosi (per esempio le evitabili ali create da Billie Eilish). Photoshop Camera è gratuita, ma a seconda del dispositivo potrebbe avvisarvi di problemi di compatibilità, il che significa che non tutte le funzioni opereranno a dovere.

Pixtica

Pixtica è un'altra app piuttosto recente, ricca di funzionalità sia per gli scatti che per l'editing successivo. Una volta installata e avviata, vi verrà proposto un tour guidato, che potete saltare cliccando su Saltare. A questo punto, vi troverete inanzi a un'interfaccia molto piacevole e moderna, ma anche pulita. Le funzionalità più interessanti sono: filtri live

controlli manuali

manuali controllo dell'esposizione

registratore GIF

modalità rallentatore

supporto per file RAW

scanner di codici QR

Magic Hours , che utilizza la vostra posizione per visualizzare le ore blu e dorate del giorno, perfette per trovare la migliore illuminazione esterna.

indicatore Shake per garantire video stabili L'app offre anche una galleria molto semplice e un editor di foto, ma non potrete non notare il carrello della spesa al centro dell'interfaccia che rimanda all'acquisto della versione Pro, tutto sommato economica. Con 4,99 euro una tantum o 2,99 euro l'anno potrete accedere alle funzioni complete (più di 350 adesivi, oltre 250 trame e sfondi, oltre 70 filtri, oltre 80 effetti di sovrapposizione e altro ancora.) e soprattutto alla rimozione della filigrana.

Manual Camera

Manual Camera è un'app per fotocamera che punta tutto sulle funzionalità e sulle regolazioni manuali, e infatti la sua interfaccia è piuttosto "densa" di contenuti". A vostra disposizione avete una serie di controlli manuali e opzioni, tra cui esposizione

bilanciamento del bianco

ISO

messa a fuoco

velocità dell'otturatore

supporto per i file RAW

video al rallentatore se il telefono lo supporta

modalità di scatti a raffica

registrazione video 4K La post-elaborazione non è così buona come quella che offre probabilmente la vostra app preinstallata, ma ciononostante è un'alternativa valida. Il problema? Costa 4,29 euro, e offre anche un'app gratuita per controllare la compatibilità con il vostro dispositivo.

ProCam X

ProCam X è un'altra app recente, con funzionalità orientate a chi vuole il massimo controllo sulle impostazioni della fotocamera, piuttosto che su filtri o condivisione sui social media. Questo aspetto si può già intuire all'apertura dell'app, dove si può notare un interfaccia ricca di icone e voci per accedere alle impostazioni, come: modalità di scena

bilanciamento del bianco

messa a fuoco

luminosità

ISO

velocità di scatto

effetti Oltre a questi, le caratteristiche dell'app sono la modalità burst, il riconoscimento facciale, opzione per disattivare il suono dell'otturatore, supporto per la registrazione video 4K e supporto per RAW. ProCam X è disponibile gratuitamente in versione Lite, mentre per chi vuole di più c'è la versione Premium a 5 euro, un prezzo tutto sommato accettabile.

VSCO

VSCO è l'esatto opposto di ProCam X, ovvero un'app orientata alla condivisione e soprattutto alla post-produzione degli scatti. L'interfaccia della fotocamera è infatti piuttosto semplice, ma l'editor di foto è ricchissimo di effetti, tra filtri e impostazioni, anche per i contenuti video. Al primo avvio, vi verrà richiesto di accedere con il vostro account o crearne uno tramite Google, Facebook o Snapchat. Dopodiché potrete accedere alle funzioni dell'app, la più singolare delle quali è la sua capacità di emulare una miriade di altre fotocamere. Tutto questo però ha un costo. L'app infatti è disponibile gratuitamente ma molti effetti sono accessibili solo pagando l'abbonamento da 19,99 euro l'anno. Inezie, se volete esprimere l'aspirante influencer in voi.

ProShot