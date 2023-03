Ogni strumento ha i suoi pregi e difetti, ma la comodità del nostro smartphone, che è ormai diventato un'estensione del nostro corpo, è difficilmente battibile . Quale app usare però, perché Google Play è pieno di app per leggere ebook . Ecco quindi le migliori app ebook reader su Android nel 2023, per poter leggere qualunque formato, anche i fumetti!

Migliori ebook reader Android 2023

MLOL Ebook Reader

MLOL Ebook Reader è la prima app di questa lista per una serie di motivi, anche se non è un'app per leggere ebook in senso propriamente detto.

Prima di tutto, è gratuita, e fin qui niente di strano, visto che tutte le app in questa lista lo sono. Ma non offre contenuti a pagamento, non ha pubblicità e, soprattutto, consente di accedere a un catalogo veramente importante di risorse... gratuitamente.

MLOL è infatti una rete che raccoglie oltre 6.000 biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri.Quindi è come se andaste alla vostra biblioteca di quartiere per prendere in prestito un libro, o prenotarlo e persino suggerirne l'acquisto, in caso non fosse disponibile.

Ma non solo. MLOL permette di accedere a una serie di risorse come musica, film, giornali, banche dati, e corsi di formazione online, proprio come se foste in una libreria. Tutto quello che dovete fare è scegliere la vostra biblioteca di riferimento e iscrivervi direttamente o tramite SPID o CIE, e siete pronti a immergervi nella lettura.

Dal punto di vista strettamente legate all'esperienza come eReader, l'app MLOL copre invece solo l'essenziale, senza particolari funzionalità, anzi, non c'è il segnalibro automatico, quindi quando interrompete la lettura vi consiglio fortemente di aggiungere un segnalibro se non volete perdere il punto a cui eravate arrivati In alternativa, potete scaricare il file per leggere il libro con un'altra app che supporta i DRM Adobe, ma così facendo perderete l'immediatezza di prendere in prestito un libro e leggerlo subito direttamente dall'app.

Incuriositi? Potete scaricare MLOL su Google Play a questo indirizzo.