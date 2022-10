Trasformate il vostro smartwatch in Pixel Watch: come installarne i quadranti

Il nuovo Pixel Watch è probabilmente uno dei migliori smartwatch (come migliorarne l'autonomia) in circolazione. Probabilmente, perché per il momento non arriverà in Italia, ma grazie alle possibilità offerte da Android tutti possono ora installare i suoi quadranti esclusivi su qualsiasi orologio con Wear OS.

Grazie infatti al noto Mishaal Rahman di Esper, ora possiamo usare l'APK di Google contenente i quadranti, quindi non indugiamo oltre e vediamo come installarla!

Installazione app Google Pixel Watch

Per prima cosa, dovete avere installata sul vostro computer l'ultima versione degli ADB platform tools. In caso non li abbiate, potete scaricarli direttamente da Google, dove trovate le versioni ufficiali . Selezionate il vostro sistema operativo e scaricate il pacchetto. Potete seguire le nostre guide per scoprire come fare (Windows, macOS, Linux).

. Selezionate il vostro sistema operativo e scaricate il pacchetto. Potete seguire le per scoprire come fare (Windows, macOS, Linux). se volete rendere le cose più semplici, potete usare dei pacchetti creati da sviluppatori di terze parti, come 15-Second ADB che potete trovare sul popolare sito XDA Una volta che avete installato gli Android Debug Bridge (ADB) sul computer, assicuratevi che il vostro orologio sia in grado di accettarne i comandi. Andate su Impostazioni di sistema e quindi toccate ripetutamente il numero di build fino a quando non appare il messaggio "Sei uno sviluppatore". Sempre dalle Impostazioni, selezionate la sezione Opzioni sviluppatore e attivate la voce Debug ADB e Debug over Wi-Fi Ora andate sul computer e scaricate l'APK di Google Watch Faces da APK Mirror cliccando sul pulsante verde Download APK Collegate il vostro orologio Wear OS al PC tramite la basetta di ricarica Aprite il terminale cliccando sul pulsante Start, scrivete cmd e selezionate prompt dei comandi Per prima cosa dobbiamo permettere all'orologio di connettersi al computer. Copiate il seguente ​​comando e incollatelo nel terminale adb connect watch_ip:5555 Guardate il vostro smartwatch e accettare la richiesta del computer di connessione Ora potete caricare l'APK sull'orologio. Copiate il seguente comando e incollatelo nel terminale sul computer. Al posto di nameofapk sostituite il nome effettivo del file che avete appena scaricato adb -e install nameofapk.apk

Fatto! Ora se avete eseguito queste operazioni correttamente l'APK dovrebbe essere installata e potrete accedere ai nuovi quadranti.