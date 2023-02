Il GPS in Android Auto non funziona: come risolvere

Vediamo quindi cosa fare se il GPS in Android Auto non funziona , e le soluzioni se il problema è legato a Google Maps o ad Android Auto stesso, oltre a ricordarvi la nostra guida su come disinstallare Android Auto .

Ma non importa quanto gradevoli e funzionali siano queste app, o il numero di informazioni e servizi che ci mettono a disposizione perché c'è una funzionalità fondamentale su cui quasi tutti gli utenti fanno affidamento: il GPS per la navigazione.

Il mondo della mobilità sta vivendo un periodo di grande fermento, non solo per quanto riguarda la transizione elettrica, ma anche dal punto di vista delle interfacce dedicate di Google e Apple, Android Auto ( qui trovate il nostro approfondimento ) e CarPlay, che hanno visto negli ultimi mesi grandi novità.

Indice

Perché il GPS in Android Auto non funziona?

Quindi se c'è un problema con il GPS di Android Auto bisogna cercarlo nell' app stessa o nel telefono (per esempio il GPS non è attivato), oppure nell' app di navigazione utilizzata su Android Auto (per esempio Google Maps ).

Questo quindi deve essere connesso all'auto in modalità wireless o tramite cavo USB , e la macchina stessa deve supportarlo (spesso e volentieri come optional a pagamento).

Ma per capire cosa stia succedendo e come porvi rimedio dobbiamo prima comprendere cosa sia Android Auto. Android Auto non è un sistema operativo come Android Automotive, ma un'app che proietta un'interfaccia ottimizzata per gli schermi delle auto, il tutto basato sull'hardware del telefono.

Come risolvere se il GPS di Android Auto non funziona in Google Maps

Se il GPS del vostro telefono funziona con Google Maps , ma non quando usate Android Auto , potrebbe essere un problema dell'app stessa. A inizio febbraio c'è stato un problema di questo tipo, per cui Google Maps perdeva il segnale se connessa al veicolo.

Sembrerà banale, ma il GPS in Android Auto funziona se è attivo nel telefono. Potete controllare in questo modo.

Ecco alcune soluzioni legate all'app. È consigliato che le proviate una alla volta per vedere se risolvono il vostro problema, e in caso passare al paragrafo successivo, dove diamo indicazioni più generali.

Quando non funziona il GPS in Android Auto , la prima cosa da fare è controllare Google Maps , che a volte può litigare con gli aggiornamenti dell'interfaccia per veicoli (o anche altre app di navigazione, in alcuni casi).

Dopo qualche tempo, Google ha rilasciato un aggiornamento per l' app Google (14.6.8.29) che ha corretto il problema, quindi assicuratevi sempre di aggiornare le app all'ultima versione disponibile. Come fare?

In generale, un problema di questo tipo è abbastanza comune e se Google Maps smette improvvisamente di prendere il GPS con Android Auto , potrebbe essere necessario un aggiornamento di un'app o dell'altra. Per esempio, un recente bug impediva il funzionamento dell' Assistente Google quando veniva pronunciata la hot word "Ehi Google" (ma non toccando il microfono).

Google Maps non è in grado di funzionare se non ottiene un accesso continuo alla posizione, anche in background. Quindi dovreste controllare se è stato concesso l'accesso alla posizione sempre, anche se questo provoca un maggiore consumo di batteria e quindi una minore autonomia.

Un'altra soluzione può essere di cancellare i dati di Google Maps e ripristinarla da zero, come se l'aveste appena installata. Ecco come fare.

Se avete problemi di GPS con Google Maps in Android Auto, però, potreste voler considerare di cambiare questa impostazione, a rischio di vedere aumentare il consumo di batteria da parte dell'app. Ecco come fare.

Android in genere applica il profilo Ottimizzato per l'utilizzo della batteria da parte delle app installate. In alcuni casi, però questo potrebbe influire con il corretto funzionamento di alcune di loro, e nella fattispecie di un'app di navigazione, che deve essere sempre attiva e con il GPS abilitato.

Altri motivi per cui il GPS in Android Auto non funziona

Ma non tutti i problemi possono essere legati a Google Maps.

A volte non si prende il segnale GPS in Android Auto perché ci si trova in ambienti sotterranei, come tunnel o parcheggi, ma se si perde il segnale troppo spesso ci possono essere diverse cause, come la posizione del telefono, conflitti di Android, o soluzioni adottate nella nostra auto. Vediamo i più comuni e come affrontarli.

Come capire se il GPS funziona

Se ricevete un messaggio di errore, potete controllare il corretto funzionamento del GPS in questo modo.

Scollegate il telefono da Android Auto e aprite un'app di navigazione, per esempio Google Maps Se viene visualizzato un messaggio di errore del GPS, andate al passaggio successivo.

del GPS, andate al passaggio successivo. Se non viene visualizzato un messaggio di errore del GPS, potrebbe essere necessario un aggiornamento Assicuratevi di aver consentito all'app di accedere alla posizione (come abbiamo visto nel paragrafo precedente) Riavviate il telefono e riavviate l'app di navigazione Se non è risolto, provate con un'app di controllo dello stato del GPS. Aprite il Play Store e installate GPS test. Andate all'aperto e avviate l'app. Controllate il numero sotto Accuracy o Error. Se è 0 mt o superiore a 35 mt, c'è un problema hardware. Se è inferiore a 35 mt, funziona correttamente.

Passate tra due app di navigazione in Android Auto

Se la vostra app di navigazione, per esempio Google Maps, non riesce a trovare la posizione, a volte basta aprire un'altra app di navigazione, come Waze, e tornare a Google Maps.

Google consiglia di provare con un'app di rilevamento dello stato GPS (come GPS Test) e non un'altra app di navigazione, in quanto quest'ultima potrebbe rilevare la posizione anche tramite segnali non GPS.

Controllate che la batteria sia carica e le impostazioni di risparmio energetico

Alcuni telefoni perdono il segnale GPS quando la batteria è più bassa di una certa soglia, quando lo schermo è disattivato o quando Google Maps o un'altra app di navigazione è in background.

Cambiate il posizionamento del telefono nell'auto

Se avete problemi di GPS, potreste voler cambiare il posizionamento del telefono nell'auto. Alcune persone sconsigliano di tenere il telefono ancorato nella parte inferiore della console centrale, in quanto ciò potrebbe ridurre la potenza del segnale GPS.

Avete messo delle pellicole sui finestrini?

Sembra incredibile, ma alcuni tipi di pellicole per finestrini dell'auto, usate per ridurre i riflessi o oscurare i vetri, hanno una componente metallica che impedisce ai segnali GPS di raggiungere il telefono all'interno dell'auto.

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate funziona, questa potrebbe essere una spiegazione.