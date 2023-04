Google Wallet, come aggiungere una carta

Google Wallet è un portafoglio digitale per Android che vi permette di conservare in un singolo posto tutte le vostre carte. Questa piattaforma consente inoltre di pagare gli acquisti nei negozi in modo rapido, semplice e sicuro. In questa guida scopriremo come aggiungere una carta a Google Wallet.

Indice

A cosa serve Google Wallet?

Google Wallet (precedentemente conosciuto come Google Pay) è un servizio che consente agli utenti di pagare rapidamente con il proprio smartphone usando le carte memorizzate nell'account. Il servizio di mobile payment utilizza il chip NFC (connettività senza fili a corto raggio) per trasmettere le informazioni della carta al venditore. Ecco come utilizzare l'applicazione gratuita. Attivate NFC nel vostro smartphone; Aprite Google Wallet e selezionate il vostro Account Google; Scegliete una qualsiasi carta; Avvicinate lo smartphone al lettore per effettuare il pagamento. Potete aggiungere anche altri elementi, tra cui tessere per il trasporto, carte d'imbarco, biglietti, carte fedeltà e molto altro.

Scaricare Google Wallet

Non avete ancora scaricato Google Wallet? Il sistema di portafoglio digitale è attualmente disponibile per i device Android. Per scaricare l'applicazione gratuita, aprite Google Play Store e, utilizzando il campo di ricerca, individuate Google Wallet. Fate click su "Installa" per scaricare l'app ufficiale. Scarica da Play Store Per utilizzare Wallet, è richiesto un Account Google. Per creare un nuovo profilo, dovrete collegarvi a un qualsiasi servizio Google (come Gmail, Drive, Documenti etc.), premere "Accedi" e "Crea un account". Inserite tutte le informazioni richieste, tra cui il nome, il cognome, il nome utente e una password.

Aggiungere una carta a Google Wallet

Per pagare nei negozi con Google Wallet, dovrete inserire una carta di credito o di debito supportata. Esistono due metodi per aggiungere un nuovo metodo di pagamento.

Con l'app Google Wallet Aprite l'applicazione Google Wallet, premendo l'apposita icona, e selezionate il vostro account. Per aggiungere una carta di credito o di debito, fate click su "+ Aggiungi a Wallet".

Come inserire una carta a Google Wallet: il pulsante "+ Aggiungi a Wallet".

Toccate "Carte di pagamento".

Il pulsante "Carte di pagamento" su Google Wallet per Android.

In questa schermata trovate tutte le carte già in uso nel vostro account. Per aggiungere un altro elemento, fate click su "+ Nuova carta di credito o di debito". Inserite manualmente le informazioni richieste, ovvero: Il numero della carta : un codice, formato da 16 cifre, che solitamente trovate sul fronte della carta.

: un codice, formato da 16 cifre, che solitamente trovate sul fronte della carta. La data di scadenza : il mese e l'anno di scadenza.

: il mese e l'anno di scadenza. CVC : si tratta del codice di verifica della carta, solitamente corrisponde a tre cifre che compaiono nella parte anteriore.

: si tratta del codice di verifica della carta, solitamente corrisponde a tre cifre che compaiono nella parte anteriore. Il nome del proprietario .

. L'indirizzo di fatturazione. Dopo aver aggiunto il nuovo metodo di pagamento, vi potrebbe essere chiesto di verificarlo. Sono disponibili tre opzioni: " Via e-mail o SMS ": per ricevere un codice di verifica via e-mail oppure SMS;

": per ricevere un codice di verifica via e-mail oppure SMS; " Telefonicamente ": potrete richiedere il codice di verifica contattando telefonicamente la vostra banca;

": potrete richiedere il codice di verifica contattando telefonicamente la vostra banca; "Tramite il sito della banca": dovrete premere "Altre opzioni" e selezionare "Invia un codice di autorizzazione nell'estratto conto bancario". Successivamente, nell'estratto conto (disponibile nella vostra area riservata del sito web della banca), troverete un piccolo addebito provvisorio e un codice di 6 cifre.

Dall'app o sito della banca Collegatevi al sito web della vostra banca oppure aprite l'app ufficiale; Effettuate l'accesso al vostro conto; Individuate "Aggiungi a Google Wallet" o "Aggiungi a GPay"; Seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Aggiungere altri elementi a Google Wallet

Potete aggiungere a Google Wallet diversi elementi, tra cui: Tessere per il trasporto;

Carte fedeltà;

Carte regalo;

Carte d'imbarco;

Biglietti per gli eventi;

Tanto altro.

Tutti gli altri elementi che potete aggiungere a Google Wallet, tra cui la tessera per il trasporto, una carta fedeltà e carta regalo.

Vorreste inserire una tessera per il trasporto, una carta fedeltà oppure una carta regalo? Allora dovrete seguire questa semplice procedura. Aprite Google Wallet; Selezionate il vostro account; Premete "Aggiungi a Wallet"; Selezionate l'elemento da inserire; Digitate tutti i dati richiesti.