Come si fa a fare uno screenshot con Galaxy Watch 5

In questa guida vi spiegheremo come fare uno screenshot con Galaxy Watch 5 (ma anche con Galaxy Watch 4)

Galaxy Watch 5 è sicuramente uno dei migliori smartwatch per Android in circolazione. L'aspetto elegante e minimale, la possibilità di personalizzazione e la completezza del sistema operativo Wear OS rappresentano senz'altro dei punti di forza, unitamente ad alcune funzioni esclusive per gli smartphone Samsung Galaxy. A proposito di funzioni, come per tutti i dispositivi mobili presenti sul mercato, anche su Galaxy Watch 5 è possibile fare screenshot. Sembra quasi strano, eppure questa possibilità potrebbe tornare utile in molte circostanze: condividere, ad esempio, una schermata di un'applicazione con gli amici, o più banalmente mostrare tutto ciò che è attualmente in riproduzione sull'orologio. Fare uno screenshot con Galaxy Watch 5 è davvero molto semplice e non occorre essere grandi esperti di tecnologia per sfruttare questa particolare funzione. D'altro canto, come abbiamo visto in un articolo dedicato, fare uno screenshot al computer è una questione di tasti e anche sullo smartwatch il discorso è molto simile. Pertanto, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ed entriamo subito nel "cuore" del discorso che stiamo argomentando. Avete recuperato il vostro Galaxy Watch 5? Sì? E allora incominciamo!

Indice

Come fare screenshot con Galaxy Watch 5 (e Galaxy Watch 4)

La prima cosa da fare è premere contemporaneamente i pulsanti Home e Indietro, ossia i due bottoni fisici che si trovano sulla parte destra dell'orologio. Questa impostazione, ve lo diciamo subito, è compatibile anche con Galaxy Watch 4 (il primo smartwatch Samsung che ha segnato il ritorno di Wear OS dopo un breve "interregno" del sistema operativo Tizen OS) e, naturalmente, con Galaxy Watch 5 Pro, l'alternativa Android ad Apple Watch Ultra. Ovviamente, bisognerà prima entrare nella schermata che desiderate catturare, come ad esempio le previsioni del Meteo, una risposta ad una mail oppure i risultati dell'attività sportiva avviata con la piattaforma Health. Dopo aver premuto contemporaneamente i due tasti, bisognerà attendere finché lo schermo dell'orologio non inizierà a lampeggiare. A questo punto, il sistema operativo mostrerà un'animazione con lo screenshot catturato. L'animazione, in buona sostanza, confermerà che lo screenshot è stato effettivamente acquisito ed è pronto per essere visualizzato oppure condiviso (o anche cancellato, laddove non di vostro gradimento). Molto semplice, non è vero? Un po' come fare uno screenshot con il cellulare.

Come vedere screenshot su Galaxy Watch 5