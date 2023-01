Copiare qualsiasi testo e foto (anche non copiabili) su un Google Pixel

Qualche giorno fa in breve video su TikTok e sui nostro social in generale vi abbiamo mostrato un trucco molto simpatico che permette di copiare qualsiasi testo e qualsiasi foto su un Google Pixel.

Si tratta di una funzionalità che permette di fare copia e incolla di testi che solitamente non sarebbero copiabili, come per esempio quelli che fanno parte di un'app, come per esempio la descrizione di un profilo Instagram. Il trucco consiste nell'aprire il multitasking del Google Pixel (nel video mostriamo un Pixel 7) e tenere premuto sul testo o sulla foto da copiare. A quel punto sarà possibile incollarla ovunque. Per le foto ovviamente la risoluzione sarà non altissima, visto che si tratta di una sorta di ritaglio dallo screenshot della vostra schermata, seppur totalmente automatico.

Una funzione semplicissima, che un tempo era presente in Now on Tap, poi dismessa negli anni successivi.