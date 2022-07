Come velocizzare Android: i metodi più efficaci

Il mondo degli smartphone Android include un'importante branca chiamata modding, la quale indica tutte le operazioni di personalizzazione software che possono essere effettuate sui dispositivi che vanno oltre quanto concesso dal produttore e dal software ufficiale di Google. Vi servirà quasi sicuramente un PC di appoggio per portare avanti tali procedure.

Tra le operazioni più note troviamo l'installazione di una custom ROM, ovvero di una versione del sistema operativo non ufficiale e personalizzata. Nel corso degli anni il mondo delle custom ROM ha visto tanti attori avvicendarsi, con diverse alternative proposte, alcune delle quali hanno anche anticipato le feature che poi abbiamo visto lanciare nelle versioni ufficiali dei software proposte dai vari produttori.

Questa strada può rivelarsi l'unica alternativa, o comunque quella più indicata, nei casi in cui lo smartphone da velocizzare non riceve più aggiornamenti ufficiali dal produttore, perché è trascorso il periodo di supporto software. In questo caso, ricorrere ad una custom ROM può rivelarsi la scelta vincente. Le custom ROM basate sul codice Android Open Souce Project (AOSP) includono soltanto app e servizi di Android stock, senza i cosiddetti bloatware ovvero tutte le app dei singoli produttori che si trovano preinstallate sui rispettivi modelli. Inoltre, le custom ROM spesso sono basate su versioni Android più aggiornate rispetto ai firmware degli smartphone non più supportati ufficialmente, e questo influisce positivamente sull'esperienza utente.

L'installazione di una custom ROM è un'operazione che modifica i file di sistema, ed è molto delicata perché una sua non corretta installazione potrebbe portare all'impossibilità di usare lo smartphone. Queste operazioni solitamente non sono coperte dalla garanzia del produttore e un ipotetico intervento in assistenza potrebbe costare caro. Pertanto, le custom ROM sono indicate soltanto per chi ha abbastanza dimestichezza.

In ogni caso, le procedure per installare custom ROM sono ormai consolidate e pertanto alla portata di tutti. Basta leggere attentamente le guide e chiedere ad utenti più esperti, come quelli presenti sui forum XDA, in caso di dubbi.

In questa guida trovate tutti i dettagli su come installare una custom ROM su smartphone Android.