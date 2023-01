Come vedere quali app hanno accesso alla posizione su Android

In questa guida andremo quindi a vedere come controllare quali app hanno accesso alla posizione . Nello specifico, andremo a vedere come ottenere la lista completa delle app con accesso alla posizione e come togliere tale permesso.

Ad oggi i nostri dati personali sono sempre più preziosi, e tutti i servizi e le app che usiamo quotidianamente vi sono particolarmente interessati. Questo riveste una particolare importanza soprattutto perché in ogni sfumatura della nostra giornata siamo costantemente connessi e potenzialmente in grado di condividere i nostri dati.

Indice

Perché è importante la posizione geografica

Nell'introduzione abbiamo menzionato che sono tantissime le app del Play Store, e dunque compatibili con i telefoni Android, che possono richiedere l'accesso alla nostra posizione geografica.

Il motivo può essere di diversa natura.

Vi sono diverse app e servizi che necessitano della posizione geografica per fornire il proprio servizio. L'esempio più banale è Google Maps e app di navigazione stradale in generale. Senza conoscere la posizione dell'utente queste app non possono assolutamente funzionare. Altre app che possono necessitare della posizione geografica sono quelle bancarie, per questioni di sicurezza. Anche i social necessitano della posizione per fornire i propri servizi.

Vi sono poi altre tipologie di app che non necessitano della posizione dell'utente per fornire i propri servizi ma che possono richiederla per altri scopi: in senso negativo, ci basta pensare ad app che raccolgono la posizione dell'utente per poi rivenderla ad altre entità.

Perché la posizione degli utenti è particolarmente ricercata anche dai servizi pubblicitari e non: chiaramente la posizione degli utenti permette di derivare tantissime informazioni, come ad esempio in quale città e in quale contesto vivono oppure quali sono le loro abitudini.

Pertanto, è molto importante che si faccia attenzione con chi si condivide la propria posizione geografica.