Come usare AirPods con smartphone Android

L'opzione di usare AirPods con smartphone Android può rivelarsi preziosa anche per chi possiede più di un device, di cui uno a forma Cupertino, conservando la comodità di possedere solo una coppia di auricolari . Non ci resta allora che entrare nei dettagli.

Giunti alla terza generazione, gli AirPods sono compatibili con gli smartphone Android . Si tratta di una possibilità aggiuntiva per fruire di quello che Apple definisce audio spaziale. Tra le caratteristiche distintive, gli AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa per proporre una esperienza d'ascolto tridimensionale per i vari file audio tra canzoni, film e serie Tv, solo per citarne alcuni.

AirPods con smartphone Android: come fare a collegarli

Non ci sono particolari complicazioni nell'utilizzo degli AirPods con smartphone Android. In buona sostanza è tutta una questione di compatibilità che viene garantita con i dispositivi made in Apple. Ecco quindi che il collegamento via Bluetooth avviene allo stesso modo di altri device.

Il primo passaggio da compiere è quindi il collegamento con le impostazioni Bluetooth dello smartphone Android. Quindi selezionare Associa un nuovo dispositivo. Dopodiché aprire la custodia degli Apple AirPods per il riconoscimento ovvero per abilitare l'associazione. Attendere quindi pochi secondi per vedere l'opzione degli AirPod apparire sullo schermo. A quel punto toccarli e confermare l'associazione.

Può succedere che non gli Airpods non vengono visualizzati sulla schermata Bluetooth dello smartphone Android, Per "forzarli", tenere premuto il pulsante sul retro della custodia degli AirPods fino al lampeggiamento della spia Led. A quel punto ovvero dopo la loro visualizzazione sul display, è possibile procedere con l'associazione.