Come trasferire file da Android a PC

Questi sono i file sul telefono. In alto vedrete tre pulsanti: Download, Upload file e Upload folder Selezionate uno o più file e cliccate sul pulsante Download per scaricarli sul computer oppure cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse e selezionando Download I file verranno compattati come archivio ZIP e scaricati Per caricare file sul telefono, usate i tasti Upload file o Upload folder Quando avete finito, cliccate sul pulsante di accensione in alto a destra per uscire

Send Anywhere è una semplice app per trasferire file tra telefono e PC via Wi-Fi attraverso due modalità, il riconoscimento tramite PIN a sei cifre, e l'invio di collegamenti.

Per usarla:

Scaricate l'app su telefono e PC (i link sono qui sotto) Avviate entrambe le app Da telefono, cliccate su Invia e toccate il tasto centrale per selezionare i file da inviare Verrà mostrato un codice Andate sul PC Selezionate Ricevi Scrivete il codice Cliccate sul tasto di fianco con la freccia verso il basso per scaricare i file

Oltre alle app per Android, macOS e Windows, Send Anywhere è dotata anche di una comoda estensione per Chrome, che consente di allegare file di grandi dimensioni.

Pushbullet

L'app Pushbullet può anche essere utilizzata per trasferire file dal telefono al computer e viceversa. A differenza di Airdroid, Pushbullet carica i file sui propri server e poi li trasferisce sugli altri dispositivi, quindi non è ideale per file di grandi dimensioni.

È disponibile come app per Android e Windows e anche come estensione di Chrome o componente aggiuntivo di Firefox.