Come trasferire app su Android TV da smartphone o PC

Tieni presente che il procedimento non è lo stesso dei dispositivi Android, ma seguendo i passaggi illustrati in questo articolo sarai in grado di far tutto in autonomia.

Hai appena comprato un nuovo televisore Android TV , ma dopo mille ricerche sul Play Store non sei riuscito a trovare alcune delle applicazioni che hai invece installato da tempo sul tuo smartphone. Il motivo è molto semplice. Devi considerare che queste due piattaforme differiscono per molti aspetti, ma sono unite da una caratteristica che probabilmente avrai apprezzato sul tuo dispositivo mobile: la versatilità.

Come trasferire app su Android TV da smartphone

Per installare app su Android TV , ti basta aprire il Play Store da un computer, digitare nella barra di ricerca il nome dell'applicazione o in alternativa cliccare direttamente sul collegamento che ti abbiamo riportato e impostare il tuo dispositivo Android TV come destinazione dell'installazione.

La prima cosa da fare è quindi individuare il file APK che vuoi trasferire sul tuo dispositivo Android TV e scaricarlo direttamente dallo smartphone o tablet Android. Generalmente, questi file si nella cartella Download del device, ma controlla che sia così. Successivamente, installa l'app " Send files to TV " dal Play Store sia sullo smartphone che sul televisore Android TV . Puoi trovare il link cliccando sul pulsante in basso.

Innanzitutto, dovrai installare successivamente l'app " Send files to TV " sul tuo smartphone Android e sul tuo dispositivo Android TV o Google TV e trasferire il file APK scaricato in precedenza dallo smartphone o dal tablet al televisore. Questa applicazione è gratuita ma prevede degli acquisti in-app per ampliare le funzionalità.

Ti diciamo subito che esistono due metodi diversi per trasferire app su Android TV . Partiamo dal più semplice e alla portata di tutti: se non sei molto pratico, segui direttamente questa procedura, anche perché prevede l'utilizzo dello smartphone con sistema operativo Android 4.4 e versioni successive .

Prendi adesso il tuo smartphone e apri la stessa applicazione, ma questa volta clicca sul quadrato in azzurro " Send " e individua il file APK che avevi precedentemente scaricato. Come abbiamo scritto sopra, questi file vengono generalmente inseriti dentro la cartella Download.

Una volta che hai installato l'app su entrambi i dispositivi, dovrai impostare Android TV come dispositivo ricevitore, perché soltanto in questo modo il sistema sarà in grado di ricevere l'applicazione APK che si trova sullo smartphone. Farlo è semplicissimo: apri l'app "Send file su Android TV" sul televisore e clicca su " Receive ".

A questo punto, lo schermo della tua TV dovrebbe mostrarti una richiesta per trasferire il file APK su Android TV. Conferma e clicca successivamente su "Apri" per far partire il download. Se non riesci ad avviare l'installazione dell'APK, ti suggeriamo di scaricare un file manager per Android TV come ad esempio "File Commander" (puoi trovarlo cliccando sul bottone qui sotto).

SCARICA DA PLAY STORE

In genere, i file trasferiti da smartphone ad Android TV tramite l'app Send files to TV" si trovano tutti nella cartella Download, a cui potrai accedere dalla schermata principale di File Commander e selezionando la voce "Memoria interna".

Tieni conto di un'ultima cosa. Il tuo dispositivo Android TV potrebbe non autorizzare l'installazione di file APK. Se sullo schermo appare infatti un messaggio in cui si dice che le installazioni da fonti sconosciute non sono consentite, puoi bypassare tale messaggio bloccante cliccando su "Impostazioni", scorri fino a trovare la voce "Sicurezza" e successivamente metti una spunta accanto a File Commander.

Se invece utilizzi Google TV, entra sempre nelle Impostazioni del sistema operativo, ma questa volta fai un tap sulla sezione "App" e abilita l'opzione in "Sicurezza e restrizioni".