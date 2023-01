Ad oggi usiamo telefoni e tablet per gran parte del nostro quotidiano. Questo perché questo tipo di dispositivi riescono a soddisfare tantissime esigenze in ambito lavorativo, didattico e domestico. Tra le operazioni che più di frequente svolgiamo con i nostri dispositivi mobili troviamo le conversazioni digitali. Queste avvengono tramite chat, social, email e altre piattaforme. Ad accomunare il tutto vi è la modalità con la quale esprimiamo cosa vogliamo dire: la tastiera. Abbiamo parlato tanto di tastiere per Android, e in questa guida andremo a vedere come togliere la maiuscola automatica sulle tastiere Android.

Indice

La maiuscola automatica

Prima di andare a vedere come togliere la maiuscola automatica su Android, è bene capire in cosa consiste. Per maiuscola automatica si intende la funzionalità presente nella stragrande maggioranza di tastiere per Android che prevede l'abilitazione automatica della maiuscola per la prima lettera che si digita all'inizio di una frase. Dunque la maiuscola automatica verrà abilitata dalla tastiera quando si digita la prima lettera di un messaggio, la prima lettera dopo un punto, punto esclamativo o punto interrogativo. Perché avviene questo? Perché la lingua italiana lo prevede. Non usare la maiuscola nei casi sopra citati equivale ad un errore grammaticale. Pertanto, la funzionalità della maiuscola automatica viene intesa, nella maggior parte dei casi, come una comodità che offrono le varie tastiere per smartphone. In altri casi, può risultare scomoda. Andiamo quindi a vedere come disattivarla.

Come togliere la maiuscola automatica (o come metterla)

Abbiamo già menzionato il fatto che per i dispositivi Android sono disponibili un gran numero di tastiere virtuali. Queste prevedono chiaramente la funzionalità per abilitare la maiuscola automatica. In tutti i casi è possibile disattivare questa funzionalità, che solitamente è attiva di default. La procedura varia in base alla tastiera che si utilizza. Andiamo quindi a vedere come togliere la maiuscola automatica sulle principali tastiere in uso su Android. Va da sé che la procedura può essere intesa anche per mettere le maiuscola automatica, qualora fosse disabilitata.

Come togliere la maiuscola automatica su Gboard La tastiera di Google è sicuramente tra le più usate in assoluto. Andiamo a vedere come disattivare la maiuscola automatica: Accedere alle Impostazioni dello smartphone o del tablet, tramite l'icona a forma di ingranaggio. Accedere alla sezione Sistema. Accedere a Lingue e immissione. Accedere a Tastiera virtuale e successivamente a Gboard. Accedere alla sezione Correzione testo. Disattivare l'opzione Maiuscole automatiche.

Come togliere la maiuscola automatica su Xiaomi / Redmi La tastiera Xiaomi è tra le più usate nel mondo Android, anche per la diffusione dei modelli della casa cinese nel nostro mercato. Andiamo a vedere come disattivare la maiuscola automatica: Accedere alle Impostazioni dello smartphone o del tablet, tramite l'icona a forma di ingranaggio. Accedere alla sezione Impostazioni aggiuntive. Accedere a Lingue e immissione. Accedere a Gestisci tastiere. Accedere alla sezione Correzione testo. Disattivare l'opzione Maiuscole automatiche.

Come togliere la maiuscola automatica su Huawei Sui modelli Huawei solitamente non troviamo Gboard come tastiera predefinita ma la SwiftKey di Microsoft. Andiamo a vedere come disattivare la maiuscola automatica: Accedere alle Impostazioni dello smartphone o del tablet, tramite l'icona a forma di ingranaggio. Accedere alla sezione Sistema. Accedere a Lingue e inserimento. Accedere a Gestisci tastiere. Scegliere SwiftKey. Accedere alla sezione Digitazione. Disattivare l'opzione Iniziale maiuscola automatica.