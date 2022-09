Come togliere la filigrana dalle foto gratis

Al giorno d'oggi uno degli aspetti assolutamente centrali del nostro rapporto con gli smartphone corrisponde a quello della fotografia. Negli ultimi tempi il comparto fotografico è diventata una delle discriminanti principali nella scelta di un nuovo smartphone, con performance fotografiche che fanno invidia a quelle di dispositivi più complessi.

È dunque abbastanza chiaro che attualmente con i nostri smartphone scattiamo tante foto, anche grazie alle grandi capacità di storage dei dispositivi odierni. Una pratica che abbiamo visto da diversi produttori Android è quella dell'inserimento di default della filigrana.

La filigrana consiste in una sorta di nota descrittiva che viene aggiunta automaticamente a margine degli scatti fotografici. Questa ha lo scopo di indicare con quale dispositivo è stata scattata la foto ma può essere anche personalizzata dall'utente.

In questa guida andremo a vedere come rimuovere la filigrana dalle foto in modo gratuito. Nello specifico, andremo a vedere come rimuovere la filigrana prima di scattare le foto oppure come fare per rimuovere una filigrana da una foto già scattata.