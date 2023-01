Come sincronizzare Samsung Health con Google Fit, con Connessione Salute

Nel mondo di oggi sono ormai davvero tante le persone che si affidano a dispositivi indossabili per il monitoraggio di vari parametri, con l'obiettivo di valutare lo stato di salute, l'efficacia dei propri allenamenti e la qualità della propria vita. Gli indossabili, soprattutto come smartwatch e smartband, permettono infatti di misurare parametri che gli smartphone non possono rilevare.

Tra gli smartwatch più interessanti presenti oggi nel panorama indossabili troviamo quelli di Samsung. Tutti gli smartwatch si basano su piattaforme software che raccolgono i dati misurati ed elaborano indici di valutazione. Quella di Google si chiama Fit, ed è compatibile con diverse tipologie di dispositivi, e quella di Samsung è Health. E fino a poco fa non era possibile sincronizzare i dati tra le due piattaforme.

Per fortuna questo ora è diventato possibile con Connessione Salute, l'app che Google ha lanciato a livello internazionale come Health Connect. In questa guida andremo quindi a vedere come sincronizzare Samsung Health con Google Fit proprio per mezzo di Connessione Salute.