Come scaricare Aptoide gratis

Il mondo attuale degli smartphone è basato fortemente sull'utilizzo delle app. Le app sono coinvolte nella realizzazione di operazioni e servizi di tutti i tipi e vengono proposte sulle due principali piattaforme software per dispositivi mobili, Android e iOS, tramite degli store ufficiali, rispettivamente il Play Store e l'App Store. Sugli store ufficiali appena menzionati troviamo tutte le app ufficialmente compatibili con i dispositivi mobili, anche per quanto concerne la sfera dei tablet e delle smart TV, nel caso di Android TV / Google TV. Ma in alcuni casi potrebbe essere necessario avvalersi di uno store delle app di terze parti, perché magari ci troviamo ad usare un dispositivo che non può avere accesso agli store ufficiali oppure perché l'app cercata non è disponibile sugli store ufficiali. Lo store delle app di terze parti più famoso e longevo, almeno nel mondo Android, è Aptoide. In questa guida andremo a vedere come scaricare gratuitamente Aptoide su smartphone Android, smart TV, Fire Stick e iPhone. Andremo anche a vedere poi come procedere all'installazione dello store.

Indice

Come scaricare Aptoide su Android

La procedura di download e installazione di Aptoide è relativamente semplice su smartphone Android e deve essere svolta manualmente, perché ovviamente essendo uno store delle app di terze parti non è presente sul Play Store. Andiamo a vedere come fare: Dal proprio smartphone Android accedere al sito ufficiale Aptoide. Accedere alla pagina dedicata al Download, questo è il link diretto. Tappare sul collegamento Scarica presente nella schermata iniziale. Confermare la scelta con Scarica comunque. In questa fase Android vi avvertirà che il file che si sta scaricando potrebbe essere dannoso, perché si tratta di un .apk di terze parti non verificato dal Play Store, ma in questo caso non c'è da preoccuparsi perché Aptoide risulta sicuro e testato. Attendere il completamento del download. Aprire il file appena scaricato e confermare la volontà di installarlo. In questa fase potrebbe essere necessario dare il permesso a Chrome, o al browser che state usando sul vostro smartphone, di installare app di terze parti. Si potrà fornire il permesso tramite il collegamento che apparirà a schermo. Attendere il completamento dell'installazione e godersi Aptoide. La galleria di screenshot che trovate qui sotto riassume visualmente tutti i passaggi appena descritti, se doveste avere qualche dubbio.

Come scaricare Aptoide su smart TV

In questo paragrafo andremo a vedere come scaricare Aptoide su smart TV. Avere l'app store su smart TV ha senso per tutti quei dispositivi che supportano l'installazione di app tramite file .apk, come Android TV / Google TV ad esempio. Andiamo a vedere come fare. Come scaricare Aptoide su Android TV / Google TV La procedura per scaricare gratis e installare Aptoide su Android TV / Google TV è relativamente semplice: Dal proprio smartphone Android accedere al sito ufficiale Aptoide. Accedere alla pagina dedicata al Download, questo è il link diretto. Tappare sul collegamento Scarica presente nella schermata iniziale. Confermare la scelta con Scarica comunque. In questa fase Android vi avvertirà che il file che si sta scaricando potrebbe essere dannoso, perché si tratta di un .apk di terze parti non verificato dal Play Store, ma in questo caso non c'è da preoccuparsi perché Aptoide risulta sicuro e testato. Attendere il completamento del download. Sul proprio smartphone scaricare e installare l'app Send files to TV, disponibile sul Play Store. Installare la stessa app Send files to TV anche sulla propria Android TV / Google TV. Aprire l'app Send files to TV sul proprio smartphone. Tappare sul pulsante Send. Selezionare nella memoria interna (solitamente nella cartella Download) il file d'installazione di Aptoide appena scaricato. Selezionare l'Android TV / Google TV alla quale si vuole inviare il file. A trasferimento completato, sulla propria Android TV / Google TV aprire il file appena trasferito. Confermare la scelta di installare Aptoide. Attendere il completamento dell'installazione e godersi Aptoide aprendolo come una classica app. Nel caso in cui la vostra versione di Android TV / Google TV lo permetta, è anche possibile scaricare il file d'installazione di Aptoide tramite il browser integrato nella smart TV, per poi aprirlo e procedere all'installazione come descritto sopra. In tal caso, gli unici passi della procedura elencata da seguire sono quelli a partire dal 13. Come scaricare Aptoide su smart TV Samsung La procedura per scaricare gratis e installare Aptoide su smart TV Samsung è analoga a quanto visto per Android TV / Google TV: Dal proprio PC accedere al sito ufficiale Aptoide. Accedere alla pagina dedicata al Download, questo è il link diretto. Attendere il completamento del download. Trasferire il file appena scaricato su un supporto USB. Inserire il supporto USB nella smart TV, se supportato. Tramite un file explorer aprire la cartella del supporto USB in cui è stato posizionato il file d'installazione di Aptoide. Aprire il file d'installazione sulla propria smart TV. Confermare la scelta di installare Aptoide. Attendere il completamento dell'installazione e godersi Aptoide aprendolo come una classica app. Nel caso in cui la vostra versione di smart TV Samsung lo permetta, è anche possibile scaricare il file d'installazione di Aptoide tramite il browser integrato nella smart TV, per poi aprirlo e procedere all'installazione come descritto sopra. In tal caso, gli unici passi della procedura elencata da seguire sono quelli a partire dal 7.

Come scaricare Aptoide su Fire Stick

Scaricare e installare Aptoide su Fire Stick è possibile tramite semplici passi. Si tratta di una procedura di download e installazione molto simile rispetto a quanto visto per Android TV / Google TV e le smart TV Samsung. Andiamo quindi a vedere come fare: Avviare la propria Fire Stick. Dalla schermata home accedere alle Impostazioni di sistema tramite la barra superiore. Selezionare la voce La mia Fire TV o Dispositivo. Accedere alla sezione Opzioni Sviluppatore. Attivare l'opzione Applicazioni per le Sorgenti Sconosciute. Confermare la scelta nel caso in cui il sistema avvertisse di rischi nell'installazione da sorgenti sconosciute. Tramite l'app store di Amazon sulla Fire Stick scaricare e installare l'app Downloader. Questo è possibile aprendo l'app store di Amazon su Fire Stick, accedendo alla sezione di ricerca contrassegnata dalla lente d'ingrandimento e ricercando la parola chiave Downloader. Una volta installata l'app Downloader, aprirla su Fire Stick. Selezionare la voce Impostazioni nel menù a sinistra e successivamente Abilita Javascript. Nel campo URL dell'app Downloader inserire https://tv.aptoide.com/ e cliccare sul pulsante Go. Si aprirà la pagina di download del sito ufficiale Aptoide. Selezionare l'opzione Scarica Aptoide TV che vedrete nella schermata aperta. Attendere il completamento dell'installazione e godersi Aptoide su Fire Stick.

Come scaricare Aptoide su PC

Scaricare e installare Aptoide su PC ha senso soltanto nel caso in cui si utilizzi un emulatore Android. I PC Windows, come i Mac, non supportano infatti l'installazione di file .apk come avviene su dispositivi Android. Scaricare e installare Aptoide su PC tramite un emulatore Android richiede una procedura praticamente identica rispetto a quanto visto per gli smartphone Android, visto che gli emulatori Android per PC si occupano proprio di riprodurre il più fedelmente possibile l'esperienza utente che si ha con i dispositivi Android su PC. Uno degli emulatori Android più noti e diffusi su PC è BlueStacks. Ecco come scaricare e installare Aptoide su PC tramite emulatore Android: Dal proprio PC accedere al sito ufficiale Aptoide. Accedere alla pagina dedicata al Download, questo è il link diretto. Attendere il completamento del download. Avviare BlueStacks sul proprio PC. Accedere al menù contestuale nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia. Selezionare l'opzione +Installa apk. Selezionare il file .apk precedentemente scaricato, ovvero l'installer di Aptoide. Confermare la scelta cliccando su Apri per avviare l'installazione. Attendere il completamento dell'installazione e godersi Aptoide aprendolo come una semplice app tramite BlueStacks.

Come scaricare Aptoide su iPhone