Come scaricare app su smartwatch Wear OS tramite il Play Store

Se hai acquistato un nuovo smartwatch Wear OS , avrai sicuramente notato che tra le applicazioni disponibili sul tuo wearable figura anche il Google Play Store . Si tratta della stessa app per dispositivi Android che permette di scaricare programmi sullo smartphone o sul tablet creati appositamente dagli sviluppatori e ampliare quindi le funzionalità del device. Se ti abbiamo incuriosito e non vedi l'ora di scaricare app sullo smartwatch Wear OS , continua a leggere questo articolo per avere le idee più chiare al riguardo.

Quali smartwatch per Android hanno il Play Store

Innanzitutto, è bene precisare che le app per smartwatch Wear OS non sono le stesse che puoi trovare sul tuo smartphone o tablet Android. Infatti, un'applicazione Android potrebbe non essere disponibile su smartwatch, in quanto non compatibile. Di conseguenza, potresti non trovare questa o quell'app che hai già scaricato in precedenza sul tuo dispositivo Android.

Ecco perché ti tornerà molto utile conoscere e utilizzare il Play Store sullo smartwatch, perché in questo modo potrai cercare manualmente le singole app che più ti interessano oppure scoprirne di nuove, partendo dalla categoria di tuo gradimento. Più avanti ti diremo quali sono le principali categorie di app per Wear OS.

Aggiungiamo anche che non ogni smartwatch per Android ha al suo interno il Play Store, ma soltanto quei wearable che hanno come sistema operativo Wear OS. Inoltre, il Play Store è disponibile su qualsiasi smartwatch Wear OS, a prescindere dalla marca o dal costo, come accade d'altronde con i dispositivi Android. E come sul "robottino verde", ci saranno app Wear OS gratuite oppure a pagamento.

Per poter scaricare app sullo smartwatch Wear OS dovrai utilizzare eclusivamente il tuo orologio, in quanto l'app companion Wear OS permette soltanto di cambiare i quadranti sullo smartwatch, visualizzare le informazioni sullo stato del collegamento l'autonomia residua e accedere alle principali informazioni del tuo orologio. Se hai acquistato uno degli ultimi smartwatch Samsung con Wear OS, il discorso non cambia nonostante l'appoggio al programma companion Galaxy Wearable.

SCARICA L'APP GALAXY WEARABLE

SCARICA L'APP WEAR OS