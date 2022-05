Come risolvere il problema delle notifiche di messaggi inesistenti su Instagram

In un'epoca in cui i social network sono in continua evoluzione, Instagram continua a mantenere costante la sua base di iscritti. Merito di una piattaforma che cambia poco nel tempo, apporta solo aggiornamenti limitati ma strategici e non ha paura di tornare sui suoi passi quando qualche novità non ottiene il riscontro sperato. Eppure non mancano problemi e bug, come è naturale che sia, risolvibili in due modi.

Da una parte con i periodici aggiornamenti dell'app, da scaricare sui market online di Google o di Apple in base al sistema operativo di riferimento. Dall'altra con i suggerimenti "artigianali" della comunità degli iscritti. Come risolvere allora il problema delle notifiche di messaggi inesistenti su Instagram? Si parla di vere e proprie notifiche fantasma perché le segnalazioni che arrivano sull'app di Instagram non corrispondono ad alcunché di reale. Cerchiamo allora di capire meglio cosa sta succedendo e come venire a capo del problema notifiche messaggi Instagram.