Come riscattare una carta regalo Google Play

Fare un regalo a qualcuno è qualcosa di entusiasmante ma difficile. Difatti, non è sempre facile azzeccare i gusti altrui, così come far combaciare il desiderio di regalare quello specifico oggetto e casomai il budget economico che abbiamo a disposizione. Fortunatamente, la tecnologia, in qualche modo, ci è venuta incontro, anche in maniera indiretta. Ad esempio, uno dei regali più apprezzati negli ultimi anni sono le carte regalo Google Play Store, ovvero delle card disponibili ad esempio nei tagli da 5 euro oppure 100 euro spendibili nello store specifico. In questa guida, quindi, spiegheremo cosa sia una carta regalo Google e quali sono i modi per riscattarla.

Indice

Cos’è una carta regalo Google

Una carta regalo Google è una card disponibile in vari tagli: si va, ed esempio, da quella dal valore di 5 euro fino ad un massimo di 100 euro. Attraverso questa card – ovviamente a seconda del valore economico – si possono acquistare app direttamente sul Play Store. Si tratta di un modo comodo se non si vuole collegare nessuna carta di credito al Play Store oppure, come già accennato in precedenza, per fare un regalo a qualcuno. Le card sono acquistabili sia online – ad esempio su Amazon – oppure presso negozi fisici autorizzati, come Unieuro, GameStop ed Euronics. Per maggiori informazioni a riguardo è disponibile questa pagina. E a proposito di Play Store, può essere interessante consultare la nostra guida su come aggiornare i Google Play Services.

Come riscattare una carta regalo nel Play Store

Il modo più comune per riscattare una carta regalo Google è sicuramente nel Play Store. Per portare a termine con successo questa operazione occorre: Aprire l'app Google Play;

In alto a destra, toccare l'icona del profilo;

Toccare " Pagamenti e abbonamenti" e poi " Utilizza il codice acquisto" ;

e poi " ; Inserire il codice che si trova sulla card. Si tratta di un'operazione che non richiede passaggi molto complicati. Il saldo della carta Google Play viene applicato al tuo account.

Come riscattare una carta regalo nel browser

La carta regalo Google può essere riscattata anche in altri modi, ad esempio tramite computer. Tuttavia, a differenza di quanto accade su un dispositivo Android, il sito internet dedicato non ha un collegamento facile che consente di trovare in maniera immediata il modo di riscattare la carta. In ogni modo, dopo essersi recati su questo sito, occorre: Inserire il codice della carta regalo o il codice promozione nella casella che compare;

Premere su "Utilizza codice";

Il saldo della carta verrà applicato al vostro account. Insomma, in questo caso è un po' più "complesso" trovare la giusta sezione, ma seguendo questi passaggi riuscirete nell'obiettivo di riscattare la vostra carta.

Come riscattare una carta regalo ricevuta via email

In questi tempi, i regali possono arrivare anche via email, soprattutto quando si tratta di voucher o carte regali. Tra queste, ovviamente, non possono mancare le carte regalo firmate da Google. Come si può riscattare una card ricevuta per email? Semplicissimo, occorre soltanto seguire questi pochi passaggi. Dopo aver aperto il client email che utilizzate, è sufficiente: Cercare l'email che avete ricevuto da chi ha comprato il regalo;

Selezionare " Utilizza il regalo" ;

; Seguire le istruzioni sullo schermo.

Come utilizzare un codice promozionale Google

Oltre alle carte regalo Google, spesso gli utenti possono usufruire anche di codici promozionali, a volte messi in palio da concorsi oppure dalla stampa. In ogni caso, questi codici promozionali, se utilizzati, danno diritto ad uno sconto su un'app oppure al relativo abbonamento. Prima di spiegare come utilizzarli, Google effettua una distinzione. I codici, infatti, possono sia alfanumerici che meno. Nel primo caso, occorre installare l'app e poi individuare l'abbonamento a cui applicare il codice. Successivamente: Seguire la procedura finché non viene visualizzata la finestra indicante il metodo di pagamento;

Toccare la "freccia destra" e poi "Utilizza codice";

Inserire il codice;

Verificare se l'acquisto effettuato utilizzi la promozione;

Toccare su "Abbonati". Nel caso di altri codici promozionali, occorre: Aprire Google Play Store;

Toccare l'icona del profilo (in alto a destra);

Premere su "Pagamenti e abbonamenti" e poi su "Utilizza il codice acquisto";

Inserire il codice;

Toccare su "Utilizza il codice";

Scaricare ed installare l'app per l'abbonamento;

Individuare il tipo di abbonamento a cui applicare il codice;

Verificare se l'app utilizzi la promozione;

Seguire i passaggi indicati dall'app;

Aprire l'app per completare l'abbonamento

Come risolvere i problemi relativi alle carte regalo oppure ai codici promozionali