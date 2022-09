Come resettare un telefono Xiaomi o Redmi

In questa guida vedremo quindi come resettare un telefono Xiaomi/Redmi con interfaccia MIUI nel 2022, anche nel caso sia bloccato, ovviamente dopo aver imparato a effettuare un backup in modo da non perdere tutti i dati.

Se il vostro telefono Xiaomi o Redmi è improvvisamente diventato lentissimo, le app si bloccano o ci sono problemi di connettività, potrebbe essere una buona idea resettarlo , passaggio obbligato in caso abbiate deciso di venderlo per passare a un modello più recente .

Indice

Come resettare un telefono Xiaomi / Redmi

Stufi dei continui problemi, o all'indomani di dover dare il dispositivo a un'altra persona, avete deciso di resettare il vostro smartphone Xiaomi o Redmi . Considerate però che resettare significa ripristinare ai dati di fabbrica , ovvero riportare il telefono nelle stesse condizioni di quando l'avete comprato. In poche parole, perderete ogni dato in esso contenuto. Foto, documenti, messaggi, app. Tutto.

Se la soluzione proposta non fosse d'aiuto, procedete con il ripristino. Per prima cosa, quindi, è necessario fare un backup. Come indicazione generale, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata, in cui vi mostriamo come fare un backup in Android. Essendo però i telefoni Xiaomi e Redmi dotati di interfaccia proprietaria MIUI, l'operazione è fattibile anche con una voce dedicata (per MIUI 10 e successive).

Per prima cosa, se non lo avete ancora fatto, potete abilitare il backup su Xiaomi Cloud, che vi consente di effettuare un backup sul cloud delle impostazioni del telefono, dati, foto e altro. In caso non abbiate un Mi account, potete crearlo da web a questo indirizzo (che poi potete utilizzare per accedere ai vostri dati salvati come backup).

Andate nelle Impostazioni cliccando sull'app con icona a forma di ingranaggio che trovate nella schermata principale o nella lista delle applicazioni (app drawer) Cliccate su Mi Account Selezionate Xiaomi Cloud Cliccate su Sincronizza Abilitate ogni voce in modo da creare un backup che contenga la galleria di foto e video, i messaggi SMS, il registro delle chiamate, le registrazioni vocali, le note, le password del Wi-Fi usate, i dati del Mi Browser, le frasi frequenti, la disposizione delle schermate del launcher e i dati delle app installate. Da qui potete anche attivare Trova dispositivo, per vedere la posizione del vostro smartphone da remoto e la sincronizzazione in tempo reale (Sincronizzazione veloce) Tornate alla pagina Backup e ripristino Cliccate su Backup dei miei dati Attivate l'interruttore di fianco ad Attiva backup

In caso invece vogliate mantenere il controllo sui vostri dati, potete salvare tutto sul telefono e poi trasferire il backup su computer.