Gli smartphone, soprattutto negli ultimi anni, vengono molto utilizzati in vari ambiti: da quello lavorativo a quello di svago fino ad impiegarli per studiare. Per questo motivo, occorre che siano funzionanti al cento per cento in ogni momento. Se il vostro cellulare Vivo – il noto marchio cinese che sta riscuotendo un buon successo – sta evidenziando qualche problema, continuate a leggere questa guida perché vi illustreremo tutti i passaggi per resettare un telefono Vivo. Nel dettaglio, prima vedremo come effettuare un backup – così da non perdere alcun dato – e poi come fare il reset.

Indice

Come resettare un telefono Vivo

Non è così difficile riscontrare qualche problema software con il vostro cellulare Vivo, magari emersi durante un utilizzo del dispositivo nel tempo oppure dopo aver installato l'ultimo aggiornamento software. In questi casi effettuare un reset può risultare importante. Per questo motivo vedremo come effettuare un soft reset – cioè un'operazione che non cancellerà alcun dato – e poi una procedura più invasiva, ovvero l'hard reset. Come effettuare un soft reset Per effettuare un soft reset è sufficiente riavviare il telefono. In questo modo, infatti, potrebbero essere superati i provvisori rallentamenti software. Nello stesso tempo, però, può risultare utile anche cancellare i file presenti nella cache della memoria, ovvero la struttura che viene utilizzata per conservare i file temporanei accumulati durante il funzionamento delle app installate. Per fare ciò, occorre: Aprire "Impostazioni";

Premere su "App" e poi sull'app che vi interessa;

Premere sull'icona con la "i";

Selezionare "Spazio di archiviazione e cache";

Cliccare sul tasto "Svuota cache". In questo modo è possibile velocizzare un minimo il cellulare e riportarlo, quindi, in una condizione più ottimale. Come effettuare il backup Come abbiamo già scritto in precedenza, prima di procedere al ripristino del telefono Vivo, è molto importante effettuare il backup di tutti i dati personali memorizzati sul dispositivo. Per fare ciò è necessario: Aprire le "Impostazioni" (ovvero premere sull'icona con a forma di ingranaggio);

Premere su "Account" e poi selezionare "Google";

Cliccare su "Sincronizza";

Ritornare alla pagina "Backup e ripristino";

Selezionare "Backup dei miei dati";

Attivare l'opzione "Attiva backup". Quando ripristinerete il cellulare e lo riavvierete, occorrerà soltanto inserire l'account Google associato ed i vostri dati verranno ripristinati correttamente.

Come effettuare il reset Ora che avete effettuato il backup, siete pronti ad avviare il reset completo del vostro cellulare Vivo. Questa operazione, se non lo sapete ancora, riporterà il device nella stessa condizione in cui l'avete acquistato. Si tratta di un'operazione che può risolvere vari problemi del telefono, come ad esempio rallentamenti dovuti al software oppure ad alcuni aggiornamenti installati. Ovviamente, in caso di altri tipi di problemi, il reset completo non risulterà molto utile. Tuttavia, prima di recarsi ad un centro di assistenza, può essere una buona idea procedere a questa procedura. Per effettuare il reset completo occorre: Aprire "Impostazioni";

Selezionare Sistema;

Selezionare Opzioni di reimpostazione;

Selezionare Cancella tutti i dati (ripristino dati di fabbrica);

Inserire il codice di sblocco;

Confermare con Ripristino di fabbrica;

Confermare il reset ai dati di fabbrica con "OK". Alla fine del processo, lo smartphone si riavvierà e quindi sarà possibile reimpostarlo come se fosse stato appena acquistato.

Come resettare un telefono Vivo bloccato

È importante chiarire che non sempre è possibile resettare un telefono. A volte, infatti, lo smartphone potrebbe non accendersi nemmeno a causa di vari problemi, tra cui software. In questi casi occorre avviare un'altra procedura, che consiste in: Avere la batteria carica almeno al 30%;

Spegnere il dispositivo;

Premere in contemporanea il tasto di accensione e volume "giù" finché non si accende il telefono:

Premere il volume "giù" fino a che non appare "Recovery mode";

Premere il tasto di accensione per riavviare il cellulare in modalità di ripristino;

Apparirà un robot Android con un punto esclamativo rosso: premere il tasto di accensione e il tasto di aumento del volume (che va rilasciato subito);

Utilizzare i tasti del volume per selezionare "Ripristino dati di fabbrica" e cliccarci sopra con il tasto di accensione;

Successivamente premere "Reboot system now". La procedura può durare qualche minuto. In caso di problemi, è sufficiente premere il tasto di accensione fino a quando lo schermo non diventa scuro. Infine, premere lo stesso tasto per riaccendere il telefono.

Come resettare un telefono Vivo da spento