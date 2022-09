Dopo qualche tempo che utilizzate il vostro smartphone o tablet Samsung Galaxy potreste riscontrare rallentamenti, le app si bloccano, oppure non si sincronizza con altri dispositivi. Oppure potreste trovarvi nella situazione ben più seria in cui lo schermo è nero e non dà segni di vita: non risponde né al tocco né alla penna.

Insomma, se lo smartphone è diventato praticamente inutilizzabile e la tentazione più impellente è quello di gettarlo dalla finestra, fate un bel respiro e seguite questa guida, in cui vi spiegheremo come resettare un telefono Samsung nel 2022, sia in caso risponda ai comandi che se bloccato, ma prima fate un backup!