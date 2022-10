Ormai gli smartphone svolgono un ruolo fondamentale nel nostro quotidiano, visto che ormai li usiamo come supporto per il nostro lavoro, studio e svago. Un malfunzionamento dello smartphone viene percepito in maniera estremamente negativa per la maggior parte delle persone. Per fortuna, almeno per quanto riguarda i dispositivi Android, vi sono diverse operazioni che possono essere effettuate nell'immediato prima di rivolgersi all'assistenza del produttore. Tra queste troviamo le varie operazioni di reset del telefono. In questa guida andremo quindi a vedere come resettare un telefono Honor. Nello specifico, andremo a vedere come effettuare un backup, operazione fondamentale prima di un reset, e quali sono i vari tipi di ripristino che si possono provare.

Come resettare un telefono Honor

Nel momento in cui un telefono Honor presenta dei problemi ci sono diverse operazioni che si possono tentare prima di rivolgersi all'assistenza ufficiale del produttore. Questa solitamente richiede che il telefono venga spedito ad un centro di assistenza o riparazione. Pertanto può valere la pena tentare di risolvere in casa il malfunzionamento. Tra le operazioni meno drastiche troviamo il soft reset.

Come effettuare un soft reset Per soft reset si intende il classico riavvio dello smartphone, accompagnato dalla rimozione di tutti i file presenti nella cache della memoria. La cache è una parte della memoria interna dei telefoni ed esiste con lo scopo di memorizzare tutti i file accatastati durante il funzionamento delle app installate. La cache non include dati personali o necessari per il corretto funzionamento delle app, quindi può essere resettata a cuor leggero. Quindi rimuovendo la cache non si andranno a eliminare, ad esempio, foto e video personali. Andiamo a vedere come cancellare la cache e successivamente riavviare il telefono Honor: Accedere alle Impostazioni del telefono Honor. Accedere alla sezione Memoria. Accedere all'opzione Cache e selezionare Cancella. Tenere premuto il pulsante di accensione finché non appare il menù di spegnimento. Selezionare Riavvia e attendere il completamento dell'operazione.

Come effettuare il backup Se l'operazione del soft reset non ha avuto effetti positivi sui problemi riscontrati, allora è il caso di scegliere un reset completo del telefono. Prima di andare a vedere come resettare ai dati di fabbrica un telefono Honor, è opportuno effettuare il backup di tutti i dati personali memorizzati sul telefono. Per dati si intende foto, video, documenti scaricati e preferenze sulle app installate. Andiamo a vedere come fare: Andare nelle Impostazioni cliccando sull'app con icona a forma di ingranaggio che trovate nella schermata principale o nella lista delle applicazioni (app drawer) Cliccare su Account Cliccare su Sincronizza Tornare alla pagina Backup e ripristino Cliccare su Backup dei miei dati Attivare l'opzione Sincronizza i dati di tutte le app.

Come effettuare il reset Andiamo ora a vedere come effettuare un reset completo del proprio telefono Honor. Questa operazione riporterà il telefono nella stessa condizione in cui l'avete preso in mano per la prima volta dopo l'acquisto, ecco perché si dice reset ai dati di fabbrica. Per effettuarlo è fondamentale assicurarsi di aver salvato tutto nel backup: Andare nelle Impostazioni cliccando sull'app con icona a forma di ingranaggio che trovate nella schermata principale o nella lista delle applicazioni (app drawer) Accedere alla sezione Sistema. Accedere a Reimpostazione Selezionare Ripristino ai dati di fabbrica Inserire il codice di sblocco (se richiesto) Confermare la scelta per il reset. Il reset del telefono durerà qualche minuto e alla fine del processo il telefono si riavvierà. A questo punto sarà possibile reimpostarlo da zero come se fosse nuovo.

Come resettare un telefono Honor bloccato

Ci sono altri casi in cui il reset classico del telefono come descritto sopra è impossibile da effettuare. Questo può accadere quando il telefono Honor non risulta funzionante, al punto che nemmeno si avvia correttamente oppure perché lo schermo è rotto e il touch non può essere usato. In questo caso è possibile provare a resettare il telefono da spento. Per fare ciò si potrà sfruttare la modalità recovery del telefono, una modalità inclusa in tutti gli smartphone Android che prescinde dal software principale e che è accessibile anche se il telefono non si riavvia normalmente: Caricare la batteria almeno fino al 30%. Spegnere il telefono. Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e di aumento del volume finché sul telefono non appare il logo di Magic OS (quindi continuare a tenere premuto anche se si vede il logo Honor). Attendere fino a 30 secondi per vedere la schermata della recovery mode. Tramite il touch selezionare l'opzione Clear Data. Selezionare l'opzione Factory Reset. Confermare l'operazione. Selezionare Reboot System. Il completamento del riavvio può richiedere alcuni minuti.

