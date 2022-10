Come registrare lo schermo su Android, con e senza audio interno e app dedicate

I telefoni e tablet Android sono tra gli strumenti più comuni e diffusi che ci accompagnano nel quotidiano, sia in termini lavorativi che domestici. Registrare lo schermo di questi dispositivi può tornare molto utile in diverse situazioni. La registrazione dello schermo di Android consiste in un video che mostra l'esatto display del dispositivo, con tutte le azioni che vengono svolte in tempo reale. Alla registrazione dello schermo è possibile chiaramente abbinare la registrazione dell'audio in uscita dal telefono oppure l'audio registrato nell'ambiente in cui si effettua la registrazione. La registrazione dello schermo su Android può tornare utile quando si deve illustrare una procedura da effettuare con il telefono o con un'app ad un amico in remoto. Quindi in questa guida andremo a vedere come registrare lo schermo di Android, sia approfittando delle opzioni integrate in Android e sia con le app a disposizione sul Play Store.

Indice

Come registrare lo schermo di Android senza app

Negli ultimi anni gli smartphone e tablet Android hanno visto un notevole sviluppo anche in termini software, con Google che ha introdotto diverse opzioni di personalizzazione e utility interessanti. Tra queste troviamo la possibilità di registrare lo schermo nativamente, ovvero senza ricorrere all'installazione di app di terze parti.

Come registrare lo schermo sui Pixel

Purtroppo questa soluzione non è disponibile per tutti i modelli di dispositivi Android. Andiamo quindi a vedere come registrare lo schermo Android senza app con l'opzione disponibile sui Pixel di Google: Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo nella schermata home, fino a visualizzare la sezione dei toggle rapidi. Cercare e toccare Registrazione schermo. Potrebbe essere necessario scorrere verso destra per trovare questa impostazione.

Se non è presente, toccare Modifica e trascinare Registrazione schermo in Impostazioni rapide. Scegliere cosa si vuole registrare e toccare Avvia. La registrazione inizia dopo il conto alla rovescia. In questo passaggio è possibile scegliere quale audio registrare, o quello in uscita dal telefono o quello dell'ambiente. Lo screenshot che trovate qui in basso vi chiarirà le idee. Per interrompere la registrazione, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare la notifica Registrazione dello schermo.

Come registrare lo schermo sui Samsung Anche Samsung offre un ostrumento simile integrato nelle impostazioni dei suoi dispositivi per registrare lo schermo. La funzionalità è disponibile esclusivamente aui dispositivi aggiornati almeno alla One UI 2. Andiamo a vedere come fare: Aprire il pannello Impostazioni rapide trascinando verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Quindi, toccare Registrazione schermo per attivarlo. Selezionare un'opzione fra quelle disponibili nelle Impostazioni suoni e cliccare Avvia registrazione. La registrazione inizierà dopo il conto alla rovescia. Il pannello di controllo della registrazione apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo. Si può usare per: Per scrivere o disegnare sullo schermo, toccando l'icona della matita.

sullo schermo, toccando l'icona della matita. Per registrare lo schermo con un video in sovrimpressione di se stesso, toccando l'icona con la forma di una figura umana. Altri modelli di smartphone propongono la registrazione dello schermo, come ad esempio gli ASUS ROG e in generale tutti i gaming-phone. Le procedure per accedere alla registrazione dello schermo su questi modelli è molto simile rispetto a quanto visto per i Pixel e i Samsung.

Come registrare lo schermo di Android con app gratis

Per tutte le situazioni in cui il proprio telefono o tablet non sono compatibili con la registrazione dello schermo con le impostazioni di Android, allora vi suggeriamo di ricorrere ad app di terze parti. In questa sezionme andremo a vedere come fare con un paio delle app presenti sul Play Store gratuite e più diffuse.

Come registrare lo schermo Android con ADV Registratore Schermo ADV Registratore Schermo è una delle app più diffuse sul Play Store per registrare lo schermo su dispositivi Android. L'app è gratuita e permette di salvare le registrazioni video nella memoria interna del proprio telefono. Andiamo a vedere come usarla: Installare l'app dal Play Store. Aprire l'app e concedere i permessi di accesso alla memoria interna e ad essere in primo piano sull'interfaccia Android. Tappare l'opzione Avvia. In questa sezione è possibile decidere se registrare o meno l'audio circostante in uscita dal telefono. Durante la registrazione è possibile mettere in pausa o fermare la registrazione con i rispettivi pulsanti. Durante la registrazione è anche possibile apporre delle personalizzazioni come il disegno o la scrittura a mano sullo schermo. Una volta conclusa la registrazione sarà possibile reperire il video nella memoria interna del dispositivo.