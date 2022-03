Come recuperare uno smartphone Android smarrito

Non riuscire a trovare il proprio smartphone è sicuramente una gran seccatura, oltre che una enorme fonte di preoccupazione. Il timore che il device sia finito in mani sbagliate o – peggio ancora – che i nostri dati personali non siano al sicuro è un qualcosa che non vorremmo mai accadesse. Per fortuna, esiste un modo gratuito per recuperare uno smartphone Android smarrito. Come su iOS , anche il "robottino verde" incorpora infatti un sistema di tracciamento che consente di localizzare il dispositivo ed eventualmente, nei casi di accertato furto, cancellare da remoto tutti i dati personali ospitati dentro al device. Questa possibilità è offerta dal servizio " Trova il mio dispositivo " e in questo articolo vi spieghiamo come funziona.

Cos'è e come funziona Trova il mio dispositivo Android

Trova il mio dispositivo è un servizio che potremmo definire versatile. Serve principalmente per recuperare uno smartphone Android smarrito e tenere traccia automaticamente della posizione del terminale, ma dentro questa frase è possibile racchiudere una pluralità di situazioni molto differenti tra loro. Non pensate tuttavia soltanto al classico scenario del furto lontano dalla vostra abitazione. Quante volte vi sarà capitato di perdere lo smartphone nell'ambiente domestico? Lo avevate lasciato in giardino o sul divano del salotto e ve ne siete dimenticati. Sembrerà impossibile, ma in realtà non lo è affatto. Proprio come i classici telefoni cordless, la funzione Trova il mio dispositivo di permetterà di far squillare il dispositivo per cinque minuti, e questo vale anche se lo avevate lasciato in modalità silenzioso.

Trova il mio dispositivo richiede alcune accortezze, ad incominciare dal suo utilizzo: dovrete impostarlo prima che si verifichi lo scenario peggiore, altrimenti sarà impossibile recuperare uno smartphone Android smarrito. Parliamo di smartphone, ma è importante sapere che questo sistema di tracciamento sviluppato da Google può essere utilizzato su una pluralità di prodotti, compresi i tablet Android e gli smartwatch con a bordo Wear OS.

Trova il mio dispositivo funziona con un account Google; inoltre, si otterranno risultati migliori in termini di precisione e rapidità nella localizzazione se lo smartphone è connesso a una rete Wi-Fi, anche se il GPS e le reti mobili saranno comunque in grado di individuare una posizione in modo abbastanza preciso.