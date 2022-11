Come recuperare app Android cancellate

Nel mondo Android è il Play Store che ospita la maggior parte delle app che utilizziamo giornalmente. Questo vale ovviamente anche per i giochi Android. A volte può accadere di disinstallare per errore o perdere semplicemente traccia delle app installate.

Indice

Come recuperare le app Android cancellate

Questa sezione del Play Store, che adesso si chiama " Gestisci app e dispositivo ", è perfetta per recuperare le app Android cancellate. Andiamo a vedere come fare:

Come si possono cancellare le app Android

Prima di tuffarci nella procedura dettagliata per recuperare le app Android cancellate, è bene vedere quali sono i motivi per cui si potrebbero cancellare le app Android.

Nello specifico andiamo a vedere quali sono i motivi più probabili:

L'app in questione potrebbe essere stata disinstallata per errore .

. Un malware sul proprio telefono o tablet potrebbe aver corrotto o danneggiato una specifica app.

sul proprio telefono o tablet potrebbe aver corrotto o danneggiato una specifica app. Il telefono o tablet Android potrebbe essere stato resettato ai dati di fabbrica . In tal caso tutte le app installate sono state cancellate.

. In tal caso tutte le app installate sono state cancellate. Dopo essere passati ad un nuovo dispositivo il ripristino del backup potrebbe essere stato completato in maniera non corretta. In tal caso una o più app che erano installate sul telefono o tablet precedente potrebbe non essere state reinstallate automaticamente su quello nuovo.

In tutti i casi elencati potreste ritrovarvi quindi nella situazione in cui non avete a disposizione le vostre app preferite. Il paragrafo successivo descrive i passi per recuperarle velocemente attraverso il Play Store.