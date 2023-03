Al giorno d'oggi, gli smartphone Android hanno notevoli quantitativi di memoria, ma al contempo sono anche aumentate le nostre necessità. Pensate ad esempio che un minuto di video registrato in 4K occupa 750 MB di spazio! Facile quindi rimanere a corto di memoria, soprattutto se pensiamo che per passare dalla versione da 256 GB a quella da 512 GB di uno smartphone Android in genere ci vengono chiesti un centinaio di euro (senza considerare che il trend va verso l'eliminazione delle schede microSD). Quindi come liberare spazio su Android nel 2023? Per fortuna ci sono diverse soluzioni a vostra disposizione, come svuotare la cache, disinstallare app inutilizzate e molto altro: andiamo a scoprirle tutte, ricordandovi anche la nostra guida per come liberare spazio su WhatsApp.

Come liberare spazio su Android

Spazio di archiviazione

La sezione Spazio di archiviazione è un ottimo posto per liberare spazio in Android o comunque rendersi conto delle propria situazione, un po' come Archiviazione in Windows 11. Ecco come accedervi. Andate nelle Impostazioni Toccate Spazio di archiviazione Qui vi verrà mostrato lo spazio a disposizione e cosa lo occupa maggiormente, tra video, foto, app o altro, e vi permette di accedere alle varie voci per eliminare i dati. A disposizione avete, in ordine di spazio occupato: Sistema

Video

App

Immagini

Documenti e altri dati

Cestino

Giochi

Audio Toccando ogni voce, avrete la possibilità di cancellare immediatamente quei file, mentre se volete liberare spazio velocemente, vi verrà proposto un collegamento a Files (se installato).

Svuotare la cache

Svuotare la cache non è sempre una buona idea per liberare spazio su Android, in quanto il sistema utilizza questi dati per funzionare più velocemente e in modo più efficiente. Tuttavia può sicuramente accumularsi, anche notevolmente nel caso dei browser, e se si desidera liberare rapidamente spazio senza rinunciare ai propri dati è un buon punto di partenza. Nel caso dei browser, poi, l'accumulo di cache e cookie alla lunga potrebbe portare a problemi di caricamento o formattazione dei siti, quindi in caso riscontraste questi effetti, è sicuramente la prima cosa da fare. Qualsiasi app Per eliminare la cache di qualsiasi app, fate come segue. Andate in Impostazioni, abbassando due volte la tendina delle notifiche e toccando l'icona a forma di ingranaggio Toccate App Toccate Mostra tutte le app Toccate un'app di vostra scelta Toccate Spazio di archiviazione e cache Toccate Svuota cache Se volete, potete anche cliccare su Cancella dati archiviati, che però cancellerà tutti i dati dell'app, compresi quelli utente (se è un'app con account, dovrete effettuare di nuovo l'accesso, come quando l'avete installata)

Chrome Come abbiamo anticipato, svuotare i dati di navigazione, cache e cookie, su un browser permette di liberare spazio e migliorare in alcuni casi l'esperienza sul Web. Tutto questo però ha un costo. Questa operazione infatti può eliminare alcune impostazioni dei siti, come l'accesso (che dovrete effettuare di nuovo) e rallentarli perché le immagini devono essere caricate di nuovo. Ecco come svuotare la cache di Chrome. Aprite l'app Chrome sul telefono o tablet Android Toccate i tre puntini verticali in alto a destra Toccate Cronologia Toccate Cancella dati di navigazione Selezionate un intervallo di tempo nella parte superiore. Per eliminare tutti i dati selezionate Dall'inizio Selezionate le caselle delle opzioni Cookie e dati dei siti e Immagini e file memorizzati nella cache Toccate in basso a destra Cancella dati

Firefox Per Firefox la procedura è solo leggermente diversa. Aprite l'app Firefox sul telefono o tablet Android Toccate i tre puntini verticali in basso a destra Toccate Impostazioni Sotto Privacy e sicurezza, toccate Elimina dati di navigazione Selezionate la casella di fianco a Immagini e file salvati nella cache Toccate Cancella



Disinstallare le app

Tutti ci facciamo trascinare dall'entusiasmo e installiamo app consigliate perché gratuite per un periodo di tempo limitato o di cui abbiamo letto una recensione... salvo poi non usarle praticamente mai. Perché allora lasciarle lì a occupare spazio, soprattutto se siamo a corto di memoria? Questa è la prima cosa che dovreste considerare quando cercate di liberare spazio di archiviazione su Android, e alcune, soprattutto i giochi, possono occupare anche diversi gigabyte. Ecco come liberarsene. Andate in Impostazioni, abbassando due volte la tendina delle notifiche e toccando l'icona a forma di ingranaggio Toccate App Toccate Mostra tutte le app Toccate un'app di vostra scelta Selezionate Disinstalla. Confermate selezionando OK

Usare Files

Files di Google o alcuni marchi come Samsung, ci propongono poi automaticamente le app da disinstallare o i contenuti da cancellare quando vedono che non le usiamo o occupano troppa memoria. Questo è un altro ottimo modo per liberare spazio. Files per esempio vi proporrà alcuni suggerimenti per la pulizia, mostrandovi i file e le app da cancellare.

Ecco come usare la funzione. La prima voce da usare è la pulizia suggerita dei file temporanei. Aprite Files Sotto Suggerimenti per la pulizia, andate a File indesiderati L'app vi mostrerà quanti MB o GB potete pulire Toccate Pulisci [numero MB o GB] Ma se siete a corto di spazio l'app vi proporrà anche di eliminare le app inutilizzate. Aprite Files Sotto Suggerimenti per la pulizia, andate a Elimina le app inutilizzate Toccate Seleziona app Selezionate le app da cancellare Toccate in basso Disinstalla

Un'altra voce riguarda invece i file di grandi dimensioni, come video, foto o altro (se presenti): Aprite Files Sotto Suggerimenti per la pulizia, andate a Elimina file di grandi dimensioni Toccate Seleziona file Selezionate i file da cancellare Toccate in basso Sposta nel cestino

Cancellare Altro

La cartella Altro in realtà non è una vera e propria cartella, ma un nome dato da alcuni dispositivi a una categoria che in genere include dati di vario tipo, che possono andare da immagini di app di messaggistica a file musicali di Spotify o altro ancora. La cosa più semplice che potete fare è utilizzare l'impostazione Spazio di archiviazione per identificare i tipi di contenuti che occupano più spazio e poi da lì cancellarli. Andate nelle Impostazioni Toccate Spazio di archiviazione Come detto nel primo paragrafo, i documenti sono elencati per spazio che occupano. Selezionate ognuno e andate a cancellare i dati che non vi servono. Nel caso di alcune app specifiche, come quelle di messaggistica, potete pulire la cache andando all'interno delle impostazioni dell'app.

Svuotare il cestino

I PC hanno il cestino... e Android? Non proprio, ma quasi. Per un certo periodo, Google ha "litigato" con questa funzione, introdotta in Android 10 e cambiata più volte nel corso del tempo, anche rinominandola in diversi modi. Il concetto è comunque che i file che cancellate non vengono immediatamente eliminati, ma vengono contrassegnati come da cancellare e restano per 30 giorni in questo limbo che è il Cestino. Tuttavia, se volete recuperare velocemente spazio, potete svuotarlo in pochi clic. Ecco come. Andate in Impostazioni, abbassando due volte la tendina delle notifiche e toccando l'icona a forma di ingranaggio

Toccate Cestino

Selezionate Tutti gli elementi (o quelli che desiderate cancellare)

(o quelli che desiderate cancellare) Toccate Elimina

Date conferma toccando nuovamente Elimina

Cancellare le mappe offline di Google Maps

Forse non lo sapevate, ma Google Maps vi consente anche la navigazione offline, ovvero senza la necessità di utilizzare dati. Questa funzione permette di scaricare le mappe di una certa zona in modo da poterle utilizzare con l'app in caso non abbiate connessione dati o siate in un Paese straniero. Comodo, ma al costo di spazio di archiviazione, che può arrivare anche ad alcuni GB. Ecco come cancellare le mappe che magari avete salvato per un viaggio e poi vi siete scordati. Aprite Google Maps Tocca la vostra immagine di profilo in alto a destra Selezionate Mappe offline Premi i tre punti verticali accanto a un'area scaricata Toccate Elimina Confermate selezionando Sì Ripetete l'operazione per tutte le aree

Trasferire i dati su scheda SD o cloud

Se avete tante foto e video, o comunque file che vi fa comodo tenere sul telefono, può essere una buona idea spostarli su scheda microSD (se siete abbastanza fortunati ad averla) o sul cloud. Scheda microSD Gli slot per schede microSD sui telefoni, soprattutto quelli di fascia alta, sono sempre più rari di questi tempi, ma se ne avete la fortuna, puoi utilizzare una scheda microSD per trasferirvi sopra tutti i file di grandi dimensioni. In alcuni casi, ancora più rari, potete utilizzare la scheda come se fosse una memoria interna, il che trasforma automaticamente la capacità di memoria del telefono. Tenete però presente che facendo così la scheda diventerà parte del telefono e funzionerà solo con quello: se la rimuovete, verrà attivato un ripristino ai dati di fabbrica. C'è da fare un'altra considerazione, ovvero sarebbe consigliato utilizzare una scheda ad alta velocità per non essere rallentati da questa opzione. Ecco come spostare i dati sulla scheda microSD (l'esempio è fatto su smartphone Samsung, ma le voci sono piuttosto simili). Per spostare i dati: Aprite un gestore file Selezionate foto e video (cartella DCIM) o qualunque altro dato in Documenti, Download o altre cartelle Cliccate sui tre puntini in alto a destra Selezionate Sposta in Selezionate la scheda microSD Se volete salvare automaticamente foto e video sulla scheda microSD: Avviate l'app Fotocamera Toccate sull'icona a forma di ingranaggio Toccate Memorizzazione Scegliete Scheda SD Se volete spostare le app sulla scheda SD: Selezionate Impostazioni Toccate Gestione Applicazioni Toccate App Toccate l'app da spostare Toccate Sposta in scheda SD (non è possibile per tutte) Cloud Se non avete uno slot per schede microSD sul telefono, potete sempre utilizzare i servizi cloud, che costano sempre meno e garantiscono un backup dei vostri dati sempre a disposizione. Opzioni come Google One, Dropbox o OneDrive hanno prezzi nell'ordine dei 1,99 euro al mese per 100 GB, oltre ad aggiungere, come nel caso di Google One, anche altri servizi tipo la VPN inclusa. Se invece il vostro problema è la libreria musicale, potete anche pensare di usare servizi come Spotify, Apple Music, Amazon Music o YouTube Music, che vi offrono possibilità di streaming praticamente illimitate.

Assistenza dispositivo Samsung

Se avete uno smartphone Samsung, avrete a disposizione un'app che come Files di Google vi permette di ottimizzare lo spazio a disposizione ed eliminare i file temporanei e inutili. Cliccate su Impostazioni (l'app con icona a forma di ingranaggio nel drawer delle app) Toccate Assistenza dispositivo Toccate Memoria

Ora vedete una schermata dove vi verrà proposto un resoconto sulla quantità di spazio utilizzato Se cliccate sui tre puntini in verticale in alto a destra, avrete accesso a informazioni più dettagliate Cliccate su Pulisci ora per interrompere le app eseguite in background. Se cliccate su Applicazioni escluse vedrete le app escluse dalla pulizia Cliccate su Ottimizza adesso per effettuare una ottimizzazione generale Potete anche selezionare gli elementi appartenenti alle diverse categorie singolarmente ed eliminarli cliccando su Elimina in alto a destra

Xiaomi

Se avete uno smartphone Xiaomi, potete utilizzare lo strumento integrato per liberare spazio. Pulitore vi consente di eliminare i file temporanei: Aprite l'app Sicurezza (sotto Strumenti) Toccate Pulitore Vi verrà mostrato lo spazio che potrete recuperare (Dimensioni contenuti inutili) Toccate Pulisci Se invece toccate Pulizia profonda, potete eliminare file di grandi dimensioni (assicuratevi che non vi servano): Aprite l'app Sicurezza (sotto Strumenti) Toccate Pulizia profonda Scorrete fino a File di grandi dimensioni Selezionate i file Toccate Elimina i file selezionati

