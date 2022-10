Come leggere codici QR su Android, con e senza app

Nel nostro quotidiano usiamo lo smartphone in tantissimi contesti, come quello lavorativo e quello legato alle attività di svago e domestiche. Con l'evoluzione tenologica i nostri telefoni sono in grado di fare sempre più operazioni e tra queste troviamo la scansione di codici QR.

Scansionare un codice QR con il proprio telefono può rivelarsi molto comodo e utile per accedere rapidamente a specifici contenuti o siti web. In realtà, possiamo trovare i codici QR anche in contesti lavorativi come per la scansione dei biglietti da visita.

In questa guida andremo a vedere come scansionare i codici QR su Android. Andremo prima a vedere in cosa consistono i codici QR e successivamente quali sono gli strumenti integrati in Android per la scansione e poi quali sono le migliori app gratuite per farlo.