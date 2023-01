Ecco come installare i quadranti del Pixel Watch su qualunque smartwatch con Wear OS 3

Nella nostra recensione, avevamo provato un sentimento ambivalente verso il Google Pixel Watch, il primo smartwatch della GrandeG. Ottimo software, bel design, ma scarsa autonomia e prezzo alto, senza considerare che non è venduto in Italia.

Una cosa lo distingue dagli altri dispositivi, però: i 18 quadranti esclusivi (potete vederli tutti in fondo all'articolo), che qualcuno potrebbe voler installare sul proprio orologio per avere un assaggio del wearable made in Google. Fortunatamente, grazie alla natura aperta di Android, ora potete installarli, a patto che abbiate uno smartwatch con Wear OS 3 come Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 5. Vediamo come.

Segui AndroidWorld su News

Come installare i quadranti del Pixel Watch su uno smartwatch con Wear OS 3