Come installare il Play Store su Android

Sin dalla nascita di Android siamo stati abituati alla presenza di uno store ufficiale che permettesse di installare in maniera semplice e relativamente sicura app e giochi sui propri telefoni e tablet Android.

Quello che inizialmente era noto come Android Market adesso è famosissimo come Play Store. Il Play Store è lo store ufficiale di Google in cui sono raccolte tutte le app e giochi per dispositivi Android, ma anche per dispositivi come smart TV compatibili con Android TV / Google TV e smartwatch dotati di Wear OS.

Di norma il Play Store è tra le app presenti di default sui dispositivi Android, almeno su quelli certificati con i servizi Google. Questo non vale quindi per i telefoni che non hanno i servizi Google, come i recenti modelli di Huawei, o altri modelli lanciati sul mercato da produttori che non godono di tutte le certificazioni di Google e Android. Altri casi simili possono presentarsi quando si installa sul proprio telefono o tablet una custom ROM che non prevede l'installazione del Play Store di default.

In questa guida andremo quindi a vedere come installare il Play Store su telefoni e tablet Android. La guida si riferisce alla procedura manuale ovviamente.