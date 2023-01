Come installare la GCam su Android senza root

In questa guida andremo proprio a vedere come installare la Google Camera sui vari modelli Android , senza bisogno dei permessi di root .

Questo sviluppo è supportato dai vari produttori di smartphone che investono sempre più in nuovi componenti hardwarew per le loro fotocamera. La corsa ai megapixel e ai grandi sensori è accompagnata anche da un notevole sviluppo degli algoritmi per l'elaborazione delle immagini. Questo è l'aspetto che ha reso Google un portento nel settore della fotografia mobile.

Al giorno d'oggi un aspetto che riveste sempre più importanza nella scelta di uno smartphone corrisponde al comparto fotografico e alle sue performance. Ormai ogni volta che viene lanciato un nuovo top di gamma si va subito a guardare come si comporta in campo fotografico.

Indice

Perché usare la Google Camera

Prima di tuffarci nella procedura per l'installazione della Google Camera sui vari modelli di telefoni Android compatibili, è bene capire perché può essere utile installare e usare la Google Camera invece che l'app Fotocamera stock presente sul proprio dispositivo.

Nel corso degli ultimi anni un notevole sforzo è stato profuso nella realizzazione di porting dell'app Google Camera. Per porting si intende delle versioni modificate dell'app Google Camera, sviluppate a partire dalle versioni ufficiali che Google distribuisce per i suoi Pixel e adattate per essere usate su modelli non Pixel.

Questo permette di usare, anche su smartphone non Pixel, gran parte delle elaborazioni software dell'immagine confezionate da Google. Prima fra tutte troviamo l'HDR+, ormai affinato a regola d'arte, e l'astrofotografia.

Sin dai primi porting e dalle prime prove su smartphone non Pixel ci si è resi conto di come scattare con la Google Camera può portare a risultati nettamente migliori rispetto a quando si scatta con la fotocamera stock. Google nel tempo ha ottimizzato l'HDR, la funzionalità Ritratto, la modalità Notturna e l'astrofotografia. Queste funzionalità spesso portano a risultati nettamente migliori rispetto a quanto offerto dalle app Fotocamera stock.

È davvero fondamentale precisare la differenza che c'è tra l'installazione manuale di un qualsiasi apk della Google Camera che può essere scaricato online e l'installazione di un porting sviluppato a partire dall codice della Google Camera su misura per uno specifico modello Android.

In quest'ultimo caso si avranno a disposizione le feature più interessanti, come la Foto Notturna e l'HDR+ in tempo reale, Gomma Magica, stabilizzazione video dinamica e non solo.