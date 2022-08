Come installare ADB su Windows

Una delle peculiarità principali di Android consiste nell'alto grado di personalizzazione e diversificazione, che spesso è concesso agli utenti finali. Questo può avvenire a basso livello, ovvero tramite le app che troviamo ufficialmente sul Play Store, come ad esempio i launcher, oppure ad un livello più alto con modifiche che possono arrivare addirittura al sistema operativo. Proprio in quest'ultimo contesto troviamo gli Android Debug Bridge, che forse conoscete con il nome di comandi ADB. Se siete utenti Android abbastanza appassionati avrete sentito parlare almeno una volta di loro. In questa guida andremo prima a vedere cosa sono i comandi ADB, a cosa servono e poi come installarli sul proprio PC per interfacciarsi con il proprio smartphone o tablet Android.

Indice

Cosa sono i comandi ADB

Android Debug Bridge (ADB) si basa sull'architettura client-server. Ci sono tre componenti che compongono tale struttura: Il client che corrisponde al PC, che può essere Windows, Mac o Linux, il quale invia comandi al dispositivo Android collegato tramite cavo USB oppure in modalità wireless.

che corrisponde al PC, che può essere Windows, Mac o Linux, il quale invia comandi al dispositivo Android collegato tramite cavo USB oppure in modalità wireless. Il deamon che è la parte che esegue materialmente i comandi sul dispositivo Android collegato.

che è la parte che esegue materialmente i comandi sul dispositivo Android collegato. Il server che gestisce la comunicazione tra i due dispositivi. Il server è un processo in background sul PC. Il servizio ADB per funzionare deve essere avviato sul PC, successivamente deve avviarsi il deamon, il quale poi comunicherà su quale porta TCP è impostata la comunicazione. Finché non verrà interrotta la comunicazione, il deamon rimarrà in "ascolto", ovvero in attesa dei comandi da trasmettere al dispositivo Android collegato. È importante menzionare che lo stesso protocollo ADB è disponibile per effettuare le stesse operazioni anche per chi possiede un PC macOS o Linux. Le guide per utilizzarli le trovate proprio qui sotto: Installare ADB su macOS

Installare ADB su Linux

A cosa servono i comandi ADB

L'esecuzione di comandi ADB dal proprio PC al proprio dispositivo Android possono essere utili per sperimentare funzionalità Android non attive nella versione stock del sistema operativo, oppure possono essere utili per installare app o servizi non disponibili ufficialmente sul Play Store. Un ulteriore aspetto utile dei comandi ADB consiste nel poter installare ROM sul dispositivo Android. Queste possono essere ROM ufficiali, ovvero le versioni ufficiali dei sistemi operativi Android per il proprio dispositivo, oppure non ufficiali, come le ben note custom ROM che arrivano da sviluppatori di terze parti. Quest'ultima alternativa può rivelarsi particolarmente utile quando si rende necessario il ripristino software del proprio dispositivo perché magari ci sono problemi software che ne impediscono l'utilizzo.

Operazioni preliminari

Prima di andare a vedere come installare i comandi ADB sul proprio PC è bene effettuare delle operazioni preliminari sul proprio dispositivo Android, in modo che questo sia pronto a ricevere ed eseguire i comandi ADB. Il procedimento che stiamo per vedere vale tanto per gli smartphone tanto per i tablet Android. Avviare le Impostazioni sul dispositivo Android. Tappare su Informazioni sul dispositivo generalmente nella parte inferiore dell'elenco. Quindi tappare sull'opzione Numero build 7 volte per abilitare le Opzioni sviluppatore. Tornando alla schermata principale delle Impostazioni si dovrebbe vedere un nuovo menu Opzioni sviluppatore al quale accedere. Abilitare l'opzione Modalità di debug USB all'interno di Opzioni sviluppatore.

Come installare comandi ADB su Windows

I seguenti passaggi chiariranno come installare ADB su Windows. La procedura mostrata è stat eseguita su Windows 11 ma si può applicare tranquillamente su Windows 10 e Windows 8. Le differenze sono minime in termini di interfaccia grafica. Scaricare il file ZIP di Android SDK Platform Tools per Windows . Estrarre il contenuto di questo file ZIP in una cartella facilmente accessibile del proprio PC Windows. Aprire la cartella in cui è stato estratto il contenuto di questo file ZIP. Quindi aprire una finestra di comando dalla stessa directory. Questo può essere fatto tenendo premuto Maiusc e facendo clic con il pulsante destro del mouse all'interno della cartella, quindi fare clic sull'opzione "Apri finestra di comando qui". (Alcuni utenti di Windows 10 potrebbero visualizzare "PowerShell" invece di "finestra di comando"). Collegare lo smartphone o tablet al PC con un cavo USB. Modificare la modalità USB in modalità "trasferimento file (MTP)". Alcuni OEM potrebbero richiederlo o meno, ma è meglio lasciarlo in questa modalità per compatibilità generale. Nella finestra del prompt dei comandi, immettere il seguente comando per avviare il demone ADB: adb devices Alcuni PC potrebbero richiedere un comando di livello superiore, per ragioni di sicurezza. In questo caso sarà sufficiente inviare il comando: ./adb devices Sullo schermo dello smartphone, si dovrebbe vedere una richiesta per consentire o negare l'accesso al debug USB. Concedere tale accesso al debug USB. Come vedete dallo screenshot finale in basso si dovrebbe visualizzare la dicitura "authorized" a conferma che tutto è andato a buon fine nel collegamento.

Comandi ADB più utili