Come installare ADB su macOS

Tra le caratteristiche principali di Android troviamo le diverse modalità personalizzazione e diversificazione, alle quali anche gli utenti finali possono accedere senza troppe complicazioni. Ci sono diverse procedure per personalizzare il proprio dispositivo Android, tra quelle più complicate troviamo il modding mentre le più semplici sono applicabili tramite l'installazione di classiche app. Volendo rimanere sul semplice è possibile personalizzare il proprio dispositivo tramite l'installazione di app e servizi particolari, i quali non sono disponibili sul Play Store ma che possono essere avviati o installati tramite gli Android Debug Bridge, che forse conoscete con il nome di comandi ADB. In questa guida andremo prima a vedere cosa significano i comandi ADB, a cosa servono e poi come installarli sul proprio PC con macOS per personalizzare il proprio smartphone o tablet Android.

Indice

Cosa sono i comandi ADB

Come abbiamo visto nella guida specifica per PC Windows, andiamo a vedere cosa significa Android Debug Bridge (ADB). Parliamo di comandi che permettono l'interazione tra PC e dispositivi Android, basati sull'architettura client-server. Tale architettura include concettualmente tre componenti: Il client che corrisponde al PC, che può essere Windows, Mac o Linux, il quale invia comandi al dispositivo Android collegato tramite cavo USB oppure in modalità wireless.

che corrisponde al PC, che può essere Windows, Mac o Linux, il quale invia comandi al dispositivo Android collegato tramite cavo USB oppure in modalità wireless. Il deamon che è il componente che esegue materialmente i comandi sul dispositivo Android collegato al PC macOS.

che è il componente che esegue materialmente i comandi sul dispositivo Android collegato al PC macOS. Il server che invece gestisce tutte le comunicazioni tra i due dispositivi. Il server è un processo in esecuzione in background sul PC. I comandi ADB per funzionare devono essere necessariamente avviati sul PC, con l'installazione dei relativi driver, questi sono messi a disposizione da Google in maniera ufficiale e si differenziano nelle loro versioni per Windows, macOS e Linux.

A cosa servono i comandi ADB

L'esecuzione di comandi ADB dal proprio PC macOS al proprio smartphone o tablet Android sono fondamentali per sperimentare funzionalità Android non attive nella versione stock del sistema operativo, oppure per installare app che non sono a disposizione sullo store ufficiale di Google, il Play Store. Tramite i comandi ADB è anche possibile installare ROM, ovvero sistemi operativi veri e propri. Un esempio lampante di applicazione in questo contesto è l'installazione degli aggiornamenti OTA sugli smartphone Pixel, ne abbiamo parlato proprio in questa guida. Oppure l'installazione di factory image, l'immagine di sistema globale associata a ogni dispositivo Android, ne abbiamo parlato in questa guida. Queste alternative possono rivelarsi particolarmente utili quando lo smartphone o il tablet Android non possono essere aggiornati secondo le canoniche modalità automatiche.

Operazioni preliminari

Prima di andare a vedere come installare i comandi ADB sul proprio PC macOS è bene effettuare delle operazioni preliminari sul proprio dispositivo Android, in modo che questo sia pronto a ricevere ed eseguire i comandi ADB. Il procedimento che stiamo per vedere vale tanto per gli smartphone tanto per i tablet Android. Avviare le Impostazioni sul dispositivo Android. Tappare su Informazioni sul dispositivo generalmente nella parte inferiore dell'elenco. Quindi tappare sull'opzione Numero build 7 volte per abilitare le Opzioni sviluppatore. Tornando alla schermata principale delle Impostazioni si dovrebbe vedere un nuovo menu Opzioni sviluppatore al quale accedere. Abilitare l'opzione Modalità di debug USB all'interno di Opzioni sviluppatore.

Come installare comandi ADB su macOS

Scaricare il file ZIP di Android SDK Platform Tools per macOS . Estrarre lo ZIP in una posizione facilmente accessibile (come ad esempio il desktop). Aprire Terminale. Accedere alla cartella in cui è stato estratto ADB Collegare il dispositivo Android al Mac con un cavo USB compatibile. Modificare la modalità di connessione USB in modalità "trasferimento file (MTP)". Questo non è sempre richiesto per tutti i dispositivi, ma è meglio lasciarlo in questa modalità in modo da non incorrere in problemi. Una volta che Terminale si trova nella stessa cartella in cui si trovano gli strumenti ADB, eseguire il seguente comando per avviare il deamon ADB: ./adb devices Sul dispositivo Android si dovrebbe vedere il prompt "Consenti debug USB". Consentire la connessione. Come vedete dallo screenshot finale in basso si dovrebbe visualizzare la dicitura "authorized" a conferma che tutto è andato a buon fine nel collegamento.

Comandi ADB più utili