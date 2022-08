Come installare ADB su Linux

In questa guida andremo subito a vedere cosa sono i comandi ADB, a cosa servono e poi come installarli sul proprio PC con Linux per installare app e servizi sul proprio smartphone o tablet Android.

Indice

Cosa sono i comandi ADB

Il protocollo di comandi ADB necessita di essere avviato sul PC Linux per funzionare correttamente, questo avviene tramite l'esecuzione in backgroud proprio a livello di sistema Linux. Una volta connesso lo smartphone o il tablet Android al PC, il servizio ADB comunica con esso tramite l'identificazione di una porta TCP specifica, determinata da Linux al momento della connessione fisica con il dispositivo Android.

A cosa servono i comandi ADB

Queste due ultime operazioni menzionate sono di grado leggermente più complesso e sono consigliate nel caso in cui il dispositivo non può essere aggiornato tramite le classiche procedure automatiche.

Eseguire dei comandi ADB su PC Linux ha lo scopo di portare a termine diverse operazioni sui dispositivi Android. Tra le più comuni, e anche le più semplici, troviamo l'installazione che solitamente non sono disponibili sul Play Store oppure l'abilitazione di opzioni di Android che generalmente non sono disponibili a livello di sistema stock.

Operazioni preliminari

Prima di andare a vedere come installare i comandi ADB sul proprio PC Linux è bene effettuare delle operazioni preliminari sul proprio dispositivo Android, in modo che questo sia pronto a ricevere ed eseguire i comandi ADB. Il procedimento che stiamo per vedere vale tanto per gli smartphone tanto per i tablet Android. Si tratta delle stesse operazioni preliminari che abbiamo visto per la guida su Windows e macOS.