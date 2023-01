Gli smartwatch oggi costituiscono un importante settore del mercato e rappresentano i dispositivi indossabili più completi dal punto di vista delle funzionalità. Queste spesso sono focalizzate sull'aspetto del monitoraggio della salute e delle attività fisiche. Ciò che li rende smart consiste nelle possibilità di interazione con altri dispositivi attraverso il software.

In questo contesto Wear OS rappresenta un riferimento a livello globale. Il sistema operativo di Google per dispositivi indossabili negli ultimi anni si è evoluto parecchio e oggi lo troviamo su milioni di dispositivi.

In questa guida andremo a vedere come funziona Wear OS. Nello specifico andremo a vedere in cosa consiste, come utilizzarlo, come personalizzarlo, come connetterlo al proprio smartphone e quali smartwatch possono sfruttarlo.