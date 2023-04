L'idea di Google è di unificare lo streaming casalingo sotto un unico prodotto, ma così facendo qualche utente potrebbe essere disorientato. Andiamo quindi a scoprire cos'è e come funziona Google TV , sia la versione per Chromecast (ma anche TV o set-top box) che l'app, oltre a scoprire le differenze con Android TV. Per chi fosse interessato, vi segnaliamo il nostro articolo su come eliminare Google TV dal cellulare .

Indice

Cos'è Google TV

Come abbiamo anticipato in apertura, Google TV è non solo un'interfaccia che va a soprapporsi al sistema operativo Android TV, né più né meno di come farebbe un launcher per il vostro smartphone Android (anzi, è un vero e proprio launcher), ma anche un'app per telefoni che ha sostituito Google Play Film.

Un progetto dalla doppia anima quindi, lanciato nel 2020 con il primo Chromecast con Google TV e poi allargatosi con l'app per dispositivi mobili nel 2021. Ecco perché nell'introduzione abbiamo parlato della volontà di Google di unire diversi sistemi: i Chromecast, che da semplici dispositivi di casting si sono evoluti per diventare un vero e proprio centro per lo streaming, Android TV e gli smartphone, il tutto con l'ambizione di creare un centro per gestire il multi casting da più servizi di streaming.

Google TV mette al centro i contenuti: vediamo come su Chromecast o da app.

Chromecast con Google TV